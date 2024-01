Lok-Boss Torsten Kracht soll weg! Jetzt spricht der Verein

Leipzig - Krach in der Chef-Etage beim 1. FC Lokomotive Leipzig! 21 Mitarbeiter des Vereins haben einen Brandbrief an den Aufsichtsrat verfasst, der ordentlich Sprengkraft in sich trägt. Die wichtige Forderung: Präsident Torsten Kracht (56) soll abdanken! Nun hat auch der Verein gesprochen.