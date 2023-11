Lok Leipzig atmet durch: "Man hat schon vergessen gehabt, wie es sich anfühlt, zu gewinnen!"

Leipzig - Endlich wieder drei Punkte! Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat am Sonntag bewiesen, dass er doch noch gewinnen kann! Nach sieben Spielen in der Regionalliga ohne Sieg erkämpfte sich das Team von Almedin Civa (51) ein 1:0 gegen Rot-Weiß Erfurt. Was da für eine Last von den Schultern gefallen ist, kann man wohl nur erahnen.