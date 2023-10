Witz-Elfmeter gehalten, "Schieber"-Rufe, Pyro! Lok Leipzig gewinnt Krisen-Duell

Leipzig - Das Krisenduell der Regionalliga Nordost geht an den 1. FC Lokomotive Leipzig ! Am Sonntagabend gewann das Team des angezählten Trainers Almedin Civa gegen Rot-Weiß Erfurt ziemlich glücklich mit 1:0 (0:0).

Die Erfurter Anhängerschaft brachte ordentlich Pyro mit. © Leipzig Livereport

Luca Sirch erzielte im Bruno-Plache-Stadion den Siegtreffer in der 74. Minute.

Das 0:5 bei Viktoria Berlin nahm Civa zum Anlass, viermal zu rotieren: Lukas Wilton, Mert Arslan, Ryan Adigo und Abou Ballo kamen neu für Tobias Dombrowa, Justin Löwe, Riccardo Grym und Osman Atilgan (alle Bank).

Genauso oft tauschte Fabian Gerber im Vergleich zum 0:1 gegen Babelsberg: Til Schwarz, Malcolm Badu, Romain Gall und Robbie Felßberg ersetzten Samuel Biek (Rotsperre), Sidny Lopes Cabral, Artur Mergel (beide Bank) und Maxime Langner (nicht im Kader).

Nach ereignisarmen ersten Minuten wurde es Mitte der ersten Hälfte interessant. Schiedsrichter Pascal Wien (Schildow) zeigte nach einem Zweikampf im Leipziger Sechzehner auf den Elfmeter, nachdem sich Gall durch die Box gewurschtelt hatte, gegen Adigo aber eine kleine Flugshow bot und den Referee so täuschte. Caniggia Elva trat an, scheiterte aber am glänzend parierenden Niclas Müller, der nach links unten gesprungen war (25.).

Lok verpasste in der 29. Minute die Führung, nach flacher Hereingabe von rechts verpasste Ballo in der Mitte. Danach war Halbzeit, in die Wien wegen mehrerer fragwürdiger Entscheidungen mit "Schieber"-Rufen begleitet wurde.