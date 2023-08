Lok Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Stadt warnt vor erheblichen Einschränkungen

Leipzig - Am Sonntag trifft der 1. FC Lokomotive Leipzig in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Eintracht Frankfurt . Im Rahmen der Partie warnt die Leipziger Stadtverwaltung vor Verkehrseinschränkungen.

Am Sonntag wird im und ums Bruno-Plache-Stadion in Leipzig viel los sein. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Anstoß ist am Sonntag um 15.30 Uhr im Bruno-Plache-Stadion in Probstheida. Zu dem Spiel werden mehr als 11.000 Zuschauer erwartet, sodass rund um die Spielstätte aus Sicherheitsgründen verschiedene Maßnahmen erforderlich sind.

So weist die Verwaltung besonders auf die nur begrenzte Anzahl an Parkmöglichkeiten hin, weshalb allen Besuchern die Anreise mit dem ÖPNV ans Herz gelegt wird.

In der Connewitzer Straße zwischen der Prager Straße und Bernhard-Kellermann-Straße sowie in der Dösner Straße ab der LVB-Wendestelle und in der Straße Zum Förderturm werden absolute Halteverbote angeordnet, um Rettungswege freizuhalten und einen geregelten Verkehr in der Gegend zu gewährleisten.

Dazu kommt, dass die oben genannten Straßen in den angegebenen Abschnitten ab 10 Uhr morgens für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Lediglich die LVB-Busse dürfen hier dann noch unterwegs sein.

Da Verlängerung und Elfmeterschießen möglich sind, kann nicht genau vorhergesagt werden, wann die Straßensperrung wieder aufgehoben wird. Vermutlich aber erst frühestens eine Stunde nach Abpfiff.