Lok Leipzig ganz oben: Diese Mannschaft hat richtig Bock aufzusteigen

Leipzig - Beinahe wäre der 1. FC Lokomotive Leipzig als Tabellenführer mit acht Punkten Vorsprung auf den zweiten Rang in die Winterpause gegangen. In den letzten Minuten holte der ärgste Verfolger, Carl Zeiss Jena , aber doch noch den Sieg gegen die Hertha-Bubis, weshalb es nun "nur" fünf Zähler sind. Trotzdem: Das sieht wieder richtig gut aus.

Auch in dieser Saison durfte Lok Leipzig mehr als genug jubeln. Damit es für die Aufstiegschance reicht, sollte das im neuen Jahr aber auch so weitergehen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Die Blau-Gelben wollen aufsteigen und werden im kommenden Jahr alles dafür tun, sich ganz oben in der Regionalliga Nordost festzusetzen. Dummerweise müssten dann die Sachsen trotzdem wieder in die ungeliebte Relegation.

Der Gegner ist der Meister aus der Regionalliga Bayern - aktuell wäre das die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Bis dahin ist aber noch Zeit.

Nach anstrengenden Wochen hat die Loksche erst einmal Urlaub. Am 10. Januar geht es dann für eine Woche ins Trainingslager ins türkische Belek, wo es unter anderem einen Test gegen Fortuna Köln geben wird.

"Wir werden dann auch mal versuchen, unsere seitliche Standardschwäche zu behandeln. Und: Wie spielen wir gegen Gegner, die ganz tief hinten drin stehen? Welche Lösungen finden wir da? Dann arbeiten wir noch an unserer Fitness, dass wir 90 Minuten Gas geben können", so Trainer Jochen Seitz (49) vor seinem Weihnachtsurlaub gegenüber TAG24 zu den kommenden Trainingseinheiten im Jahr 2026.

Die ersten Gegner im neuen Jahr sind dann unter anderem Meuselwitz, Hertha Zehlendorf und Eilenburg. Alles Teams aus der unteren Tabellenhälfte, die sich durchaus hinten reinstellen könnten. Da möchte Lok vorbereitet sein.