Lok Leipzigs Verkamp: Vom absoluten Stammspieler zum Bankdrücker in einem halben Jahr

Leipzig - Nicht wenige Spieler erleben in ihrer Fußballer-Karriere auch einmal Rückschläge. Mittendrin in so einer Phase steckt aktuell Lok Leipzigs Pasqual Verkamp (28). Der Rechtsaußen war in der Meistersaison 2024/25 noch absolute Stammkraft, wurde in dieser Spielzeit aber sogar schon komplett aus dem Kader gestrichen. Was das mit ihm gemacht hat, verrät der Offensivmann im TAG24-Interview.

In der Double-Saison von Lok Leipzig gehörte Pasqual Verkamp (28, Mitte) noch zur absoluten Stammkraft. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Wenn man einen Startpunkt finden möchte, dann ist es vielleicht die 116. Minute beim Relegationsrückspiel gegen Havelse (0:3). Aus lauter Frust, dass der Aufstiegstraum gerade platzt, senste Verkamp Gegenspieler Julius Düker (30) ohne Chance auf den Ball von hinten um - Platzverweis!

Was folgte, war die Sperre nach der Sommerpause, zudem Achillessehnenprobleme und auch eine Phase, in der er nicht an seine vorherigen Leistungen anknüpfen konnte. Unterdessen spielte sich Neuzugang Jonas Arcalean (28) in der Lok-Elf fest, während Verkamp zuschauen musste. Eine ungewohnte Situation - bis heute.

"Das Gefühl, was ich habe im Moment, ist kein schönes, weil man natürlich als Fußballer spielen will. Es gab jetzt aber nicht den einen ausschlaggebenden Punkt, dass das halbe Jahr jetzt so verlaufen ist. Es waren mehrere kleine Sachen", so der 28-Jährige.

Blau-Gelb kam schnell wieder in die Erfolgsspur, ist Tabellenführer in der Regionalliga Nordost. Da gab es für Trainer Jochen Seitz (49) wenige Gründe, an der Aufstellung etwas zu ändern. Verständlich, aber trotzdem für Verkamp und andere Bankdrücker frustrierend. Zu begreifen, dass sich daran aber manchmal wenig ändern lässt, hat Zeit gebraucht.

"Ich möchte aber dahingehend jetzt die Verantwortung mehr auf mich nehmen. Weil ich in dem halben Jahr auch Dinge kontrollieren wollte, die ich nicht kontrollieren kann. Dadurch habe ich den Fokus etwas verloren. Ich glaube, dass ich erst einmal lernen musste, damit umzugehen. Das ist neu für mich gewesen, das brauchte auch seine Zeit, um mich wiederzufinden", so der Offensivmann.