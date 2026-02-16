Wo war der Fehler? Lok Leipzig taumelt ins Jahr 2026

Leipzig - "Wir hätten gern Minimum noch ein Testspiel gehabt. Aber es ist jetzt wie es ist", sagte Lok Leipzigs Vizekapitän Farid Abderrahmane (29) noch vor dem Regionalliga-Spiel gegen den Chemnitzer FC gegenüber TAG24. Nach dem bitteren 0:3 bei den Himmelblauen gehen die Sachsen nun auf Fehlersuche.

Der Chemnitzer FC spielte am Sonntag gerade im zweiten Durchgang richtig stark. Da kam der Tabellenführer Lok Leipzig oft nicht hinterher. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Ob die Niederlage wirklich daran festzumachen ist, dass der CFC schon deutlich besser im Saft stand, ist natürlich schwer auszumachen.

Die Mannschaft von Benjamin Duda (37) gewann am vergangenen Wochenende in der Liga schon gegen Magdeburg II (1:0), ging entsprechend mit breiter Brust in die Partie gegen den Tabellenführer, der zuletzt vor einem Monat im Trainingslager gegen Fortuna Köln (2:2) das letzte Spiel über 90 Minuten bestritten hatte.

Blau-Gelb musste neidlos anerkennen, dass Chemnitz zumindest im zweiten Durchgang deutlich besser unterwegs war und sich das 3:0 definitiv verdient hatte. Auch, wenn die Leipziger mit einigen individuellen Fehlern fleißig mithalfen.

"Nach 60, 65 Minuten haben die Körner einfach nachgelassen. Wir sind nicht mehr richtig in die Zweikämpfe reingekommen, sind unsauber geworden. Das kommt, wenn man nicht hundertprozentig fit ist. Dann wird es gegen jeden Gegner schwer - und da müssen wir jetzt dran arbeiten", so Lok-Coach Jochen Seitz (49) nach Abpfiff gegenüber "OstSportTV".

Durch die Verletzung des wichtigen Jonas Arcalean (28) sowie die Sperren von Alexander Siebeck (32) und Dorian Cevis (24) war dann auch nicht mehr so viel zu machen.