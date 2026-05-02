Lok Leipzig gegen BFC Preussen im Liveticker: Die Aufstellungen sind da!
Leipzig - Verwandelt sich das Bruno-Plache-Stadion am heutigen Samstag zur Party-Location? Mit einem Sieg am Nachmittag (14 Uhr) über den BFC Preussen und einem gleichzeitigen Punktverlust von Carl Zeiss Jena gegen den BFC Dynamo könnte Lok Leipzig schon Meister in der Regionalliga Nordost werden! TAG24 ist für Euch live dabei.
Trotz der guten Ausgangslage warnte Trainer Jochen Seitz (49) auf der Pressekonferenz vor der Partie vor einer zu großen Erwartungshaltung.
Blau-Gelb ist aktuell schwer gebeutelt, der Kader durch Ausfälle dezimiert. Zudem ging das Hinspiel mit 2:0 an die Berliner - Lok ist also gewarnt.
Euphorisiert ist man in Leipzig natürlich trotzdem. "Sollten wir heute Meister werden, gibt es nach dem Spiel das Bier von Ur-Krostitzer für nur 2 Euro pro Becher", so die Ansage vom Klub an die Fans.
Ins Stadion kommen lohnt sich also, auch wegen des sonnigen Fußballwetters.
13.25 Uhr: Die Mannschaften sind auf dem Feld
In der inzwischen ziemlich heißen Leipziger Hitze haben sich die Mannschaften zur Erwärmung - was im wahrsten Sinne des Wortes passt - auf den Rasen gewagt.
In etwas mehr als einer halben Stunde ist Anpfiff.
13.08 Uhr: Die Aufstellungen sind da
Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff ist inzwischen auch klar, mit welcher Startelf beide Mannschaften in die Partie gehen werden.
Lok-Trainer Jochen Seitz hatte dabei nicht so viel Auswahl, kann auf einige Akteure momentan verletzungsbedingt nicht setzen.
Folgende Elf schickt Blau-Gelb ins Rennen: Naumann - Wilton, Verkamp, Aberrahmane, McLemore, Adetula, Siebeck, Zimmer, Rühlemann, Grözinger, Öztürk
12.40 Uhr: Erste Fans strömen ins Rund, Lok hofft auf 6000 Zuschauer
Stand 10 Uhr waren circa 5400 Tickets für das Spiel gegen den BFC Preussen verkauft.
Die 6000 Eintrittskarten sollen es durch die Tageskarte mindestens noch werden. Die ersten Fans haben den Weg ins Rund inzwischen auch gefunden.
12.15 Uhr: Es ist noch ruhig im Bruno
Knapp zwei Stunden vor dem Anpfiff hat sich noch niemand ins Bruno verirrt. Das wird sich aber bald ändern, wenn das Stadion 12.30 Uhr offiziell geöffnet wird.
Am Donnerstag waren 4600 Karten für das mögliche Meisterschaftsspiel verkauft. Ziel der Lokschen waren 6000. Für Kurzentschlossene hat die Tageskasse geöffnet.
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche