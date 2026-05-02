Lok Leipzig gegen BFC Preussen im Liveticker: Die Aufstellungen sind da!

Leipzig - Verwandelt sich das Bruno-Plache-Stadion am heutigen Samstag zur Party-Location? Mit einem Sieg am Nachmittag (14 Uhr) über den BFC Preussen und einem gleichzeitigen Punktverlust von Carl Zeiss Jena gegen den BFC Dynamo könnte Lok Leipzig schon Meister in der Regionalliga Nordost werden! TAG24 ist für Euch live dabei.

Noch einmal Jubeln und die Meisterschaft ist fix? Lok Leipzig würde den Titel am Samstag gern schon vorzeitig einsacken. © Picture Point / Roger Petzsche

Trotz der guten Ausgangslage warnte Trainer Jochen Seitz (49) auf der Pressekonferenz vor der Partie vor einer zu großen Erwartungshaltung.

Blau-Gelb ist aktuell schwer gebeutelt, der Kader durch Ausfälle dezimiert. Zudem ging das Hinspiel mit 2:0 an die Berliner - Lok ist also gewarnt.

Euphorisiert ist man in Leipzig natürlich trotzdem. "Sollten wir heute Meister werden, gibt es nach dem Spiel das Bier von Ur-Krostitzer für nur 2 Euro pro Becher", so die Ansage vom Klub an die Fans.

Ins Stadion kommen lohnt sich also, auch wegen des sonnigen Fußballwetters.