Lok Leipzig am Samstag Meister? "Stinksaurer" Trainer Seitz mit Warnung an die Fans

Leipzig - Lok Leipzig möchte Meister in der Regionalliga Nordost werden, am besten schon am Samstag beim Heimspiel gegen den BFC Preussen (14 Uhr). Doch die Aufgabe wird vielleicht schwerer, als so mancher denkt.

Jochen Seitz (49) und Lok Leipzig haben momentan mit vielen Personalsorgen zu kämpfen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Denn die Verletzungssorgen der Blau-Gelben sind aktuell groß. "Die Lage ist angespannt, wir waren 14 Leute heute im Training", beschrieb Trainer Jochen Seitz (49) die Situation am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Gerade aus diesem Grund zeigte sich der Coach auch angefressen, dass die Leipziger nach der Pleite von Verfolger Carl Zeiss Jena am vergangenen Wochenende quasi schon als feststehender Meister tituliert wurden.

"Ich war stinksauer am Sonntag, das ging mir tierisch auf die Nerven, dass viele schon gesagt haben, wir sind durch. Das ist ja bodenlos, wir sind noch nicht durch", so Seitz und schob direkt noch eine Warnung an die Fans hinterher.

"Wer erwartet, dass wir Tiki-Taka spielen und den BFC am Samstag einfach weghauen: Das wird nicht passieren. Deshalb die Warnung an die Zuschauer, wegen der Erwartungshaltung. Die Mannschaft muss nach vorn gepeitscht werden, braucht die Unterstützung."

Bislang sind 4601 Tickets für das Spiel verkauft. Der Klub hofft auf mindestens 6000 Zuschauer.