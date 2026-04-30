"Ist ausgeschlossen!" Lok Leipzig bekommt Aufstiegs-Spiel-Dämpfer

Leipzig - Lok Leipzig ist heiß auf die 3. Liga ! Die Sachsen wollen nach der verpassten Aufstiegschance im letzten Jahr sich nach dieser Saison endlich den Traum erfüllen: raus aus der Regionalliga Nordost . Die leidige Hürde Aufstiegsspiele muss allerdings wieder genommen werden.

Wird Lok Leipzig am Samstag schon Meister? Und falls ja, wann werden dann die Aufstiegsspiele zur 3. Liga stattfinden? © PICTURE POINT / S. Sonntag

Sollte Blau-Gelb Meister werden, was mit einem Sieg gegen den BFC Preussen (14 Uhr) und eines Patzers von Carl Zeiss Jena gegen den BFC Dynamo schon an diesem Samstag geschehen kann, muss die Loksche in zwei Partien mit dem Vertreter der Regionalliga Bayern um den Aufstieg kämpfen.

Seit ein paar Tagen ist klar, dass der Kontrahent die Würzburger Kickers sein werden.

Bereits festgelegt wurde auch, dass das Hinspiel in Leipzig stattfindet. Die Ansetzung am 27. Mai macht allerdings Probleme. Am selben Tag findet auch das Conference-League-Finale in der Messestadt statt.

Hoffnungen machten sich breit, dass aufgrund der Terminlage möglicherweise das Heimrecht getauscht werden könnte. Den Zahn musste man Blau-Gelb nun ziehen. "Ein Tausch des Heimrechts ist ausgeschlossen. Auch eine Verlegung des Landespokalfinales, das Bestandteil des Finaltags der Amateure ist, ist nicht vorgesehen", heißt es auf TAG24-Nachfrage vom DFB.

Somit scheint fast sicher, dass es eher eine Verlegung geben wird. Das Aufstiegshinspiel würde demnach wohl am 28. Mai im Bruno-Plache-Stadion stattfinden. Das Rückspiel dann am Montag, dem 1. Juni in Würzburg.