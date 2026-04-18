18.04.2026 13:18 Lok Leipzig gegen den Halleschen FC im Liveticker: Die Aufstellungen sind da!

Am Samstagnachmittag ist der Hallesche FC bei Lok Leipzig zu Gast. Es geht für Blau-Gelb um wichtige Punkte in der Miesterschaft.

Von Michi Heymann

Leipzig - Jetzt wird es doch noch einmal ganz eng an der Spitze der Regionalliga Nordost! Durch den 2:1-Sieg von Carl Zeiss Jena über Greifswald am Freitagabend ist der Vorsprung von Lok Leipzig plötzlich auf einen Zähler geschmolzen. Gegen den Halleschen FC wollen die Sachsen den alten Abstand am Samstag (14 Uhr) aber wieder herstellen.

Die Spiele zwischen Halle und Lok waren immer eng. Das Hinspiel endete beispielsweise 4:2 für Blau-Gelb. © Picture Point / Roger Petzsche "Die Jungs werden sich zerreißen und alles raushauen", kündigte Lok-Coach Jochen Seitz (49) auf der Pressekonferenz vor der Partie an. Zwischenzeitlich schien Blau-Gelb uneinholbar. Pleiten wie gegen Hertha Zehlendorf (0:2) und Chemie Leipzig (0:1) machten das Meisterschaftsrennen aber wieder spannend. Auch Halle hat mit aktuell acht Zählern Abstand noch Meisterschaftsträume. Aufsteigen wollen die Sachsen-Anhalter aber nicht. 1. FC Lokomotive Leipzig Vor dem Derby gegen Chemie Leipzig: Ganz schlechte Maderer-Nachrichten für Lok Leipzig! TAG24 ist für Euch bei der Partie am Samstag im Liveticker dabei.

13.11 Uhr: Aufstellungen von Lok Leipzig und dem HFC

Knapp eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn ist inzwischen nun auch klar, welche Teams die jeweiligen Trainer ins Rennen schicken. Der HFC startet folgendermaßen: Müller - Langhammer, Schmedemann, Halili, Löhmannsröben, Landgraf, Kulke, Stierlin, Hartmann, Hauptmann, Fakhro Lok geht die schwere Aufgabe so an: Naumann - Wilton, Abderrahmane, Adetula, Ziane, Siebeck, Zimmer, Arcalean, Cevis, Grözinger, Kusic

12.40 Uhr: Lok Leipzig dezimiert

Ganz bitter für die Loksche im Saisonendspurt: Gleich drei schwere Ausfälle müssen die Sachsen beklagen. Stefan Maderer fehlt in der Offensive seit Wochen an allen Ecken und Enden, wird wegen seinem Haarriss auch noch länger ausfallen. Bei der Chemie-Pleite kamen nun noch Laurin von Piechowski (Muskelfaserriss) und Tobias Dombrowa (Bänderriss im Sprunggelenk) dazu. Ausfälle, die die Leipziger irgendwie kompensieren müssen.