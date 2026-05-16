16.05.2026 13:48 Lok Leipzig gegen Magdeburg II im Liveticker: Diese Elf will Meister werden!

Lok Leipzig und Carl Zeiss Jena liefern sich am Samstag ein Fernduell um die Meisterschaft. TAG24 ist im Liveticker dabei.

Von Michi Heymann

Leipzig - Der Showdown um die Krone in der Regionalliga Nordost beginnt. Am Samstagnachmittag (14 Uhr) trifft Lok Leipzig daheim auf die 2. Mannschaft des 1. FC Magdeburg. Zeitgleich empfängt Carl Zeiss Jena Rot-Weiß Erfurt zum Thüringen-Derby. TAG24 ist für Euch live im Bruno-Plache-Stadion dabei und informiert Euch auch, wenn auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld etwas passiert.

Lok Leipzig - 1. FC Magdeburg II 0:0 Tore: Besondere Vorkommnisse: -

Vor Anpfiff: Schiedsrichter der Partie ist Marvin Tennes. Assistiert wird er von Ole Donner und Daniel Läser.

13.45 Uhr: Alles angerichtet

Die Fans peitschen ihre Mannschaft bereits nach vorne, bevor das Spiel überhaupt angepfiffen wurde. Unter tosendem Applaus sind die Leipziger zurück in die Kabine begleitet worden. Die letzten Vorbereitungen werden nun getroffen, gleich geht es los.

13.37 Uhr: Trophäe steht bereit

Selbst wenn Lok Leipzig heute gewinnt und Meister wird, ist im Grunde genommen noch nichts erreicht. Auch in dieser Saison stehen noch die ungeliebten Aufstiegsspiele auf dem Plan. Gegner sind die Würzburger Kickers. Immerhin über einen Pokal dürften sich die Sachsen aber freuen, der natürlich schon im Bruno für den Fall der Fälle bereitsteht.

Die Trophäe für den Gewinn der Meisterschaft steht bereit. Lok Leipzig muss nur noch zupacken. © TAG24

13.22 Uhr: Mannschaften zum Warmmachen auf dem Feld

Die Mannschaften sind da - zumindest zum Warmmachen. Das Bruno füllt sich inzwischen ordentlich. Stand Samstagmorgen waren über 8300 Tickets verkauft. Lok rechnet aber mindestens mit 9000 Zuschauern. Wird bei dem tollen Wetter in Leipzig sicher klappen.

Lok Leipzig ist auf dem Feld. Das Team macht sich warm, natürlich unter dem Applaus der Zuschauer. © TAG24

13.15 Uhr: Aufstellungen Lok Leipzig gegen Magdeburg II

In weniger als einer Stunde ist Anpfiff in Leipzig. Inzwischen ist auch klar, welche Mannschaften zu Beginn auf dem Platz stehen werden. Bei den verletzungsgebeutelten Sachsen gibt es keine großen Überraschungen. Djamal Ziane darf von Beginn an ran. Immerhin Laurin Von Piechowski ist zum Endspurt wieder mit von der Partie. Lok Leipzig: Naumann - Dombrowa, Kusic, von Piechowski, Grözinger - Siebeck, Abderrahmane, Cevis - McLemore, Ziane, Adetula Magdeburg II: Möbius - Vogler, Dzogovic, Trkulja, Zajusch - Mergner, Birk, Korsch - Baars, Frenzel, Widmann

Die Aufstellungen. © Lok Leipzig

12.30 Uhr: Platzbegehung, erste Fans kommen ins Stadion

Noch 90 Minuten bis zum Anpfiff. Inzwischen strömen die ersten Fans ins Bruno. Wie viele Tickets bislang verkauft wurden, ist noch nicht bekannt. An der Tageskasse gab es aber auch noch Karten. Unterdessen schauen sich die Spieler das Geläuf an. Beste Bedingungen jedenfalls in Leipzig. Nicht zu warm, nicht zu kalt, kein Regen (bislang).

Erste Platzbegehung. Die Bedingungen in Leipzig sind optimal. © TAG24

12.15 Uhr: Luca Sirch drückt Lok Leipzig die Daumen

Fakt ist: Am Samstag werden viele Daumen gedrückt für Lok Leipzig. Unter anderem von Luca Sirch, selbst im Trikot der Sachsen von 2020 bis 2024 und inzwischen in der 2. Bundesliga für den 1. FC Kaiserslautern tätig. In einer kurzen Videobotschaft zeigte sich der Verteidiger traurig, dass er am Samstag nicht mit im Bruno sein kann. Trotzdem schaut er sich das ganze natürlich im Stream an. "Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, ihr packt das auf jeden Fall dieses Jahr."

Immernoch mit Lok Leipzig verbunden: Verteidiger Luca Sirch. © PICTURE POINT / S. Sonntag

12.01 Uhr: Willkommen zum Liveticker zur Begegnung Lok Leipzig gegen Magdeburg II

In zwei Stunden rollt der Ball im Bruno-Plache-Stadion! Es soll die Frage geklärt werden: wer wird Meister der Regionalliga Nordost? Noch ist es still im Rund. 12.30 Uhr öffnen erst die Stadiontore.

Alles noch still im Bruno. 12.30 Uhr öffnen die Stadiontore. © TAG24