Lok Leipzig hat gekämpft, dominiert und wurde trotzdem nicht belohnt - und jetzt?

Leipzig - Es war ein Spiel, das so vielleicht kaum einer erwartet hat. Der 1. FC Lokomotive Leipzig dominierte Aufstiegskandidat Energie Cottbus am Samstag über 70 Minuten und zeigte die vermutlich beste Leistung der bisherigen Saison. Am Ende stand trotzdem nur ein 2:2. Ein Tiefschlag, der trotzdem Hoffnung macht?