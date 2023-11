Unfassbar: Lok Leipzig gibt starkes Spiel gegen Cottbus kurz vor Schluss aus der Hand!

Leipzig - Unglaublich bitterer Nachmittag für Lok Leipzig in der Regionalliga Nordost! Die Sachsen machten ein richtig gutes Spiel gegen den Aufstiegskandidaten Energie Cottbus und gingen hochverdient in Führung. In der Schlussphase gab man die gute Ausgangssituation aber noch aus der Hand. Was bleibt, ist ein 2:2 (1:0).