Lok Leipzig ist Meister und feiert! Doch die größte Hürde kommt noch

Leipzig - Was für ein Wahnsinn war das bitte? Lok Leipzig liefert genau zum richtigen Zeitpunkt die beste Halbzeit der Rückrunde ab und besiegt die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg nach 0:1-Pausenrückstand noch mit 5:2 . Der Tenor ist jetzt klar: Feiern! Doch zu hundert Prozent ausgelassen darf das noch nicht sein.

Da ist das Ding! Lok Leipzig ist Meister der Regionalliga Nordost! © Picture Point / Roger Petzsche

Denn obwohl die zweite Meisterschaft in Folge für Blau-Gelb natürlich absolut historisch ist, ist das wahre Ziel noch nicht erreicht: der Aufstieg in die 3. Liga!

Dafür müssen in knapp zwei Wochen die Würzburger Kickers geschlagen werden. "Das schaffen wir", "dieses Mal wird das", so die ersten Stimmen nach dem FCM-Sieg von Farid Abderrahmane (30) und Pasqual Verkamp (28).

Steigt Lok also dieses Mal auf? "Ja", so die knappe Antwort eines überglücklichen Trainers Jochen Seitz (49) nach Abpfiff. Der Coach erwartet seine Spieler am Sonntag zum Training. Dabei sei ihm aber auch egal, wenn sie direkt aus der Disco den Weg zum Bruno-Plache-Stadion finden würden.

Dann haben die Sachsen ein paar Tage frei, bevor es an die wahre Vorbereitung auf die Aufstiegsspiele geht. Das Hinspiel in Leipzig findet am 28. Mai statt. Das Rückspiel in Bayern am 1. Juni.

"Wir können uns jetzt zehn Tage erst einmal regenerieren, bis das nächste Spiel ist. Heute wollen wir aber erst einmal feiern", so Goalgetter Stefan Maderer (29) gegenüber TAG24, der nach seinem Haarriss nur zuschauen konnte, aber leise Hoffnungen schürte, dass er vor seinem Wechsel zum SV Sandhausen in den kommenden beiden Spielen noch einmal das Trikot von Lok tragen kann.