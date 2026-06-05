Lok Leipzig kann Klub-Ikone halten - und fixiert geile Generalprobe
Leipzig - Lokomotive Leipzig kann Kapitän Djamal Ziane (34) nach dem dritten verpassten Aufstieg in den vergangenen sechs Jahren für eine weitere Saison halten.
Wie der Regionalligist am Freitag verkündete, hat die Vereinsikone, die bereits seit 2014 für die Blau-Gelben spielt, einen neuen Einjahresvertrag unterzeichnet.
Seit seinem damaligen Wechsel von Energie Cottbus nach Probstheida stand Ziane insgesamt 353 Mal auf dem Platz und netzte 139 Mal ein. Darüber hinaus gelang es dem 34-Jährigen in den vergangenen 12 Jahren bei Lok, insgesamt drei Meisterschaften, drei Landespokalsiege sowie eine Torschützenkönig-Trophäe einzutüten.
Nicht umsonst wird er inzwischen als wahre Vereinslegende gehandelt. Sportchef Toni Wachsmuth (39) hat nichts als positive Worte für den Kapitän übrig: "Ich habe selten einen Spieler erlebt, der einen Verein so sehr verkörpert, wie es Djamal mit Lok Leipzig tut."
Vor allem für das Teamgefüge sei Ziane ein entscheidender Faktor und nehme als jahrelanger Führungsspieler eine wichtige Rolle ein. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass der 1. FC Lok für mich mehr als nur ein Verein ist, sondern eine Herzensangelegenheit", freut sich der 34-Jährige auf das kommende Jahr.
"Ich liebe diesen Klub und bin wahnsinnig stolz auf all die Mitarbeiter, Ehrenamtlichen und Fans, die seit Jahren ihr letztes Hemd für die Loksche geben und diesen Verein mit Herzblut leben."
Lok Leipzig: Generalprobe gegen Hertha BSC
Am Nachmittag verkündete der amtierende Nordost-Meister außerdem, dass man Hertha BSC als Testspielgegner gewinnen konnte.
Die Generalprobe vor der neuen Saison soll am Samstag, den 11. Juli um 15 Uhr im Bruno-Plache-Stadion angepfiffen werden. Die Berliner werden "mit voller Kapelle zum Duell zweier absoluter Traditionsvereine und mehrfacher Deutscher Meister anreisen", teilte Lok mit.
Ab dem 12. Juni sind Tickets im Fanshop und im Online-Ticketshop erhältlich. Vollzahler-Tickets soll es ab 10 Euro geben.
Erstmeldung 12.16 Uhr, aktualisiert 15.48 Uhr.
Titelfoto: Picture Point/ Sven Sonntag