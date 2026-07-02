Erster richtiger Härtetest für Lok Leipzig! Aber nicht alle können mitspielen

Leipzig - Im Eiltempo schreitet die Vorbereitung beim 1. FC Lokomotive Leipzig voran. Am kommenden Samstag testen die Sachsen gegen den tschechischen Drittliga-Meister SK Kladno in Naunhof (16 Uhr). Die Weichen sollen gestellt werden für das Vorbereitungs-Highlight eine Woche später gegen Hertha BSC .

Pepe Böhm (20, r.) bleibt Lok Leipzig noch zwei Jahre erhalten. © 1. FC Lok Leipzig

Dafür wäre es natürlich gut, wenn der überschaubare Kader weiter wachsen würde. Sportgeschäftsführer Toni Wachsmuth (39) drückt bereits auf die Tube und sucht nach Akteuren, die den Klub noch verstärken könnten.

Am Donnerstag wurde zumindest erst einmal der Vertrag mit Abwehrspieler Pepe Böhm (20), der unter dem neuen Trainer Torsten Ziegner (48) zur Probe mittrainiert hatte, verlängert.

"Zwei weitere Jahre Blau-Gelb – ich freue mich extrem auf das, was vor uns liegt. Ich werde weiterhin alles für den Verein geben und kann es kaum erwarten, mit unseren Fans die nächsten Erfolge zu feiern", wird der Spieler zitiert.

Wachsmuth ergänzt: "Pepe hat sich in seinem ersten Jahr bei uns sehr gut entwickelt. Jetzt wird es darum gehen, seine guten Anlagen weiter zu nutzen, um die nächsten Schritte in der Entwicklung gemeinsam zu gehen."