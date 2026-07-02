Erster richtiger Härtetest für Lok Leipzig! Aber nicht alle können mitspielen
Leipzig - Im Eiltempo schreitet die Vorbereitung beim 1. FC Lokomotive Leipzig voran. Am kommenden Samstag testen die Sachsen gegen den tschechischen Drittliga-Meister SK Kladno in Naunhof (16 Uhr). Die Weichen sollen gestellt werden für das Vorbereitungs-Highlight eine Woche später gegen Hertha BSC.
Dafür wäre es natürlich gut, wenn der überschaubare Kader weiter wachsen würde. Sportgeschäftsführer Toni Wachsmuth (39) drückt bereits auf die Tube und sucht nach Akteuren, die den Klub noch verstärken könnten.
Am Donnerstag wurde zumindest erst einmal der Vertrag mit Abwehrspieler Pepe Böhm (20), der unter dem neuen Trainer Torsten Ziegner (48) zur Probe mittrainiert hatte, verlängert.
"Zwei weitere Jahre Blau-Gelb – ich freue mich extrem auf das, was vor uns liegt. Ich werde weiterhin alles für den Verein geben und kann es kaum erwarten, mit unseren Fans die nächsten Erfolge zu feiern", wird der Spieler zitiert.
Wachsmuth ergänzt: "Pepe hat sich in seinem ersten Jahr bei uns sehr gut entwickelt. Jetzt wird es darum gehen, seine guten Anlagen weiter zu nutzen, um die nächsten Schritte in der Entwicklung gemeinsam zu gehen."
Wer von Lok Leipzig ist beim Härtetest gegen Kladno dabei?
Am Samstag beim Test werden sich auch ein paar Probespieler wieder präsentieren können. Besonders, weil einige Stammkräfte der Lokschen noch nicht mitspielen können.
Jonas Arcalean (29) trainiert weiterhin nur individuell und wird noch nicht dabei sein können. Malik McLemore (29) hat am Freitag seinen ersten OP-Termin und fällt noch lange aus.
Bei Dorian Cevis (25) macht nach der Weisheitszahn-OP ein Beißerchen weiterhin Probleme. Auch sein Einsatz ist fraglich.
Alexander Siebeck (32) und Filip Kusic (30), die während der Vorbereitung mit muskulären Problemen zu kämpfen hatten, sind nach TAG24-Informationen wieder mit am Start.
Ziegner: "Wir kommen zwar aus einer sehr anstrengenden und intensiven Trainingswoche, aber das Ziel ist schon, dass die Mannschaft sich gut präsentiert und die bisher im Training absolvierten Inhalte so gut wie möglich umsetzt."
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche