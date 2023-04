Lok Leipzig macht nächste Personalie klar

Bleibt ebenfalls bis 2024 an Bord: Abwehrspieler Linus Zimmer (20). © 1. FC Lokomotive Leipzig

Mit Linus Zimmer (20) verlängert nun auch ein Abwehrspieler seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis Sommer 2024 - wie Müller ebenfalls mit Option einer weiteren Ausdehnung.

"Linus hat schon in seinem ersten Jahr beim 1. FC Lok sehr viele Spiele gemacht. Ob als Rechts- oder Linksverteidiger, man kann sich immer auf ihn verlassen", freut sich Trainer und Sportdirektor Almedin Civa (50). "Linus ist gerade mal 20 Jahre alt. Er hat großes Potenzial, welches er auch in der nächsten Saison zeigen wird."

Der gebürtige Leipziger, ausgebildet bei Lok und RB Leipzig, wechselte nach einem Jahr beim niederländischen Zweitligisten FC Den Bosch zurück in die Messestadt und schloss sich erneut den Probstheidaern an, für die er in der aktuellen Saison 19 Mal auf dem Platz stand (1 Tor, 2 Vorlagen).

"Ich bin sehr froh darüber, meinen Vertrag beim 1. FC Lok verlängert zu haben", freut sich Zimmer. "Als Leipziger bedeutet es mir sehr viel, für diesen Verein aufzulaufen. Nach den positiven Gesprächen mit Almedin Civa in den letzten Wochen freue ich mich über die weitere Zusammenarbeit. Ich möchte mit Lok noch viel erreichen!"