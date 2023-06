Lok Leipzig schnappt sich Bundesliga-Aufsteiger! Mert Arslan kommt aus Heidenheim

Mert Arslan (19) spielt ab der nächsten Saison für das Team von Almedin Civa (51). © 1. FC Lokomotive Leipzig

Wie der Leipziger Verein am Freitag mitteilte, hat der 19-jährige Mert Arslan einen Zweijahresvertrag bei der Lokschen unterschrieben.

Während der Mittelfeldspieler ab 2018 das Heidenheimer Nachwuchsleistungszentrum durchlief, erzielte er in der U19-Bundesliga in 22 Spielen stolze 13 Tore. Für einen Einsatz in der A-Mannschaft in der 2. Bundesliga reichte es jedoch nicht, sodass er sich nun neuen Herausforderungen stellen möchte.

"Die Tradition des Vereins, die tollen Fans und die Gespräche mit den Verantwortlichen des Klubs haben mir die Entscheidung leicht gemacht, nach Leipzig zu ziehen", erklärt Arslan. "Ich werde alles für Lok geben, um die Ziele für die Zukunft zu erreichen. Auf die Unterstützung der Hammer-Fans freue ich mich riesig!"



Sportdirektor und Trainer Almedin Civa (51) freut sich vor allem auf den Neuzugang, da dieser vielseitig einsetzbar ist: Er kann nicht nur im Mittelfeld, sondern auch auf der Außenbahn spielen und sucht stets den Abschluss.