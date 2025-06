Lok Leipzig stellt zweiten Neuzugang vor - für dieselbe Position wie der erste

Leipzig - Durch die nach der Meisterschaft folgende und leider erfolglose Aufstiegsrelegation sind Toni Wachsmuth (38) und Co. bei Lok Leipzig erst später in die Kaderplanungen für die kommende Saison gestartet. Jetzt ist der zweite Neuzugang fix: nach David Grözinger (26) ein weiterer Linksverteidiger.

Alles in Kürze

Der 20-Jährige, der künftig die Rückennummer 24 tragen wird, kommt in der Regionalliga Nordost trotz seines jungen Alters schon auf 59 Einsätze (ein Tor, acht Assists).

"Sportlich ist der Wechsel für mich ein nächster Schritt zu einer Station, bei der ich auf jeden Fall wieder viel dazulernen kann", blickt Rühlemann freudig voraus, der nun wieder näher an seiner Heimat ist. "Und natürlich reizt es mich, zum ersten Mal in meiner Fußball-Laufbahn für einen großen Verein zu spielen und jedes Heimspiel in einem tollen Stadion und vor vielen Fans bestreiten zu können."