Lok Leipzigs Präsident Thomas Löwe tritt zurück! Das ist der traurige Grund

Thomas Löwe wird ab Mai nicht mehr Präsident des 1. FC Lok Leipzig sein. © Picture Point/Gabor Krieg

Der Verein teilte am Montagnachmittag mit, dass Thomas Löwe sein Amt zum 30. April niederlegen wird. Grund ist ein tragischer Todesfall in seiner Familie, den Löwe selbst ausführlich und emotional beschreibt.

"Am 28.03.2023 musste meine Familie einen schrecklichen Schicksalsschlag erleiden. Unsere geliebte Tochter Jasmin wurde völlig unerwartet aus dem Leben gerissen. Eine liebevolle Mama hinterlässt zwei wundervolle Kinder im Alter von 5 Wochen und 5 Jahren. Für mich und meine Familie immer noch unfassbar, unverständlich, nicht mit Worten zu beschreiben."

Schweren Herzens habe er sich zum Schritt des Rücktritts beim FCL entschieden. Denn: "Neben meiner unternehmerischen Tätigkeit benötigt jetzt meine Familie meine Zeit, Kraft und Unterstützung."

Der Vereinsführung stehe er dennoch zur Verfügung und bleibe dem Regionalligisten mit seinem Unternehmen FT Fliesenteam auch als Sponsor erhalten.

Das Vereinsoberhaupt ist dankbar, dass der FCL "sehr gute und charakterstarke Verantwortungsträger an der Spitze" habe, "die von großartigen Menschen in den Beiräten, einem kompetenten und motivierten Mitarbeiterstab sowie sehr vielen engagierten Ehrenämtlern in unterschiedlichen Bereichen unterstützt werden".