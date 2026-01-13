Lok Leipzigs Testspiele live! Trainingslager bislang "sehr anstrengend"

Leipzig/Belek - "Sehr zufrieden" sind die Verantwortlichen von Lok Leipzig laut Geschäftsführer Toni Wachsmuth (39) bislang mit dem Wintertrainingslager im türkischen Belek. Statt Leipziger Schneegestöber finden die Sachsen bislang größtenteils beste Bedingungen vor, um sich auf die kommenden Regionalliga-Spiele vorzubereiten.

Die Spieler von Lok Leipzig mussten an den ersten Trainingstagen bei um die 16 Grad schon ordentlich schwitzen. Am Mittwoch steht das erste Testspiel auf dem Plan. © 1. FC Lok Leipzig

Bis auf den ersten Tag, wo die Blau-Gelben bei starkem Wind etwas an ihrer Trainingseinheit herumschrauben mussten, läuft bisher alles nach Plan.

"Die ersten Tage sind geprägt von viel Inhalt. Das war schon sehr anstrengend für die Jungs. Jetzt geht es langsam Richtung Testspiele. Das sind zwei Spitzenmannschaften der Regionalliga West. Da wollen wir jedem Spieler annähernd gleich viel Spielzeit geben", so Wachsmuth im vereinsinternen Interview.

Am Mittwoch um 14 Uhr deutscher Zeit will die Loksche gegen Rot-Weiß Oberhausen testen. Am Freitag, ebenfalls um 14 Uhr, heißt der nächste Gegner Fortuna Köln. Für Samstag steht dann die Heimreise auf dem Plan. Für die Partien wird sogar jeweils ein Livestream bereitgestellt, der kostenpflichtig gebucht werden kann.

Wieder zurück in Leipzig wird für die letzte Trainingswoche dann hoffentlich noch ein weiterer Test-Gegner gefunden. Vorausgesetzt natürlich auch, dass die Witterungsbedingungen eine Partie zulassen. Laut TAG24-Informationen ist bislang aber noch kein passender Kontrahent gefunden worden. In der Liga geht es planmäßig am 31. Januar auswärts beim ZFC Meuselwitz weiter.

Bis dahin will Lok komplett im Saft stehen, um die Mission "3. Liga" wieder aufzunehmen.