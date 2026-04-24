Lok wieder in der Spur! Saustarker Lehrer hält Dreier gegen DDR-Rekordmeister fest

Berlin - Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat sein kleines Ergebnistief überwunden! Im stimmungsvollen Duell der Regionalliga Nordost beim BFC Dynamo setzte sich der Spitzenreiter am Freitagabend mit 1:0 (1:0) durch und baute seinen Vorsprung auf Carl Zeiss Jena vorerst auf fünf Punkte aus.

Die dickste Chance auf eine höhere Führung hatte Filip Kusic, der nach Freistoß von David Grözinger aus dem Stand und kürzester Distanz zum Kopfball kam, doch BFC-Keeper Nicolas Ortegel wehrte mit einem Wahnsinns-Reflex ab (44.).

Und das sah Mitte der ersten Hälfte schon mal gut aus. Ayodele Adetula lief einen haarsträubenden Rückpass von Tim Windsheimer ab, versenkte die Kugel ganz sicher zum 1:0 für Lok (21.). Ein Segen für die Blau-Gelben, die zuletzt dreimal in den vergangenen vier Partien ohne eigenen Treffer geblieben waren.

Während der DDR-Rekordmeister den Klassenerhalt klarmachen konnte, wollten im Meisterkampf die verletzungsgebeutelten Leipziger vorlegen, die neben den Offensivleuten Stefan Maderer und Jonas Arcalean auch auf den angeschlagenen Djamal Ziane verzichten mussten.

Luc Elsner (r.) startete erstmals in dieser Saison von Beginn an, weil Djamal Ziane angeschlagen passen musste. © Elke Bahrdt

Auf der anderen Seite hielt Andreas Naumann, hauptberuflich Lehrer, die Gäste gleich mehrfach im Spiel. In der 13. Minute lenkte er einen Weitschuss zur Ecke, verhinderte auch Windsheimers Treffer (26.). Ivan Knezevic war per Direktabnahme nach Eckstoß der Dritte im Bunde, der ebenfalls am herausragenden Schlussmann scheiterte (45.+1).

Zur Halbzeit sah es so aus, als könnte Lok die jüngste Top-Statistik gegen den BFC (drei Siege, 9:0 Tore) fortführen und an den 3:0-Hinrundenerfolg anschließen.

Der BFC spulte bisher einen April ohne Niederlagen ab, stand am Freitag aber einer Mannschaft gegenüber, die auswärts so viele Punkte geholt hatte, wie kein anderes. Umso überraschender, dass Coach Sven Körner seinen Topscorer Willi Reincke erst Mitte des zweiten Durchgangs brachte.

Glück zudem für den DDR-Rekordchampion, dass der verwarnte Knezevic nach abermaligem Foul in der 67. Minute nicht vom Platz flog. Der Mittelfeldspieler wurde direkt danach ausgewechselt.

Adetula verpasste noch die Entscheidung (70.), doch die Loksche - insbesondere Torhüter Naumann - ließ hinten nichts mehr zu und kann sich jetzt anschauen, ob Jena am Sonntag bei Magdeburg II nachlegt.