10 Spieler verlassen Lok nach Aufstiegs-K.o.

Leipzig - Mit dem Ende der aktuellen Saison, in der Lok Leipzig erneut den Sprung in die 3. Liga verpasst hat, stehen die Zeichen beim Regionalliga-Meister nun auf Abschied. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, werden den Klub insgesamt zehn Akteure im Sommer verlassen. Einige Abgänge standen dabei schon seit längerer Zeit fest, andere hingegen nicht.

Insgesamt 10 Akteure verlassen Lok zum Saisonende. (Archivfoto) © Picture Point/ Sven Sonntag

Dass Stefan Maderer (29), Laurin von Piechowski (32), Mingi Kang (24) und Niclas Müller (24) gehen werden, ist keine Neuigkeit. Anders verhält es sich bei Rilind Kabashi (23), Pasqual Verkamp (28), Linus Zimmer (23), Luc Elsner (22), Hugo Eichler (19) und Christoph Maier (26).

"Einige von Euch waren längere Zeit bei uns, einige von Euch nur eine Saison. Aber jeder von Euch hat, auf seine eigene Art und Weise, Spuren hinterlassen – auf dem Spielfeld, in der Kabine und innerhalb unserer Lok-Familie", heißt es seitens des Vereins.

"Gemeinsam haben wir viele Siege erreicht, einige Rückschläge gemeistert, unvergessliche Momente erlebt und Titel gefeiert."

Die Verabschiedung der scheidenden Spieler soll beim Testspielkracher gegen Hertha BSC am 11. Juli um 15 Uhr im "Bruno" erfolgen.