Nach Absage der Chemie-Partie: Auch Lok Leipzig muss pausieren

Leipzig - Es hatte sich angedeutet. Nach der Absage des Regionalliga-Spiels der BSG Chemie Leipzig am Samstag gegen BFC Dynamo wurde nun auch noch die Partie des Stadtrivalen Lok Leipzig gegen den Berliner AK, das für Freitagabend angesetzt war, abgesagt.

Almedin Civa (51) und Lok Leipzig haben gerade etwas in die Spur zurückgefunden, da kommt die Zwangspause gerade zum falschen Zeitpunkt. © Picture Point / Gabor Krieg

Am Donnerstagmorgen fand im Bruno-Plache-Stadion eine Platzbegehung statt. Schnell war klar: Auf dem mit Schnee bedeckten Geläuf kann nicht gespielt werden. Auch am Freitag soll es möglicherweise in Sachsen schneien.

Nach fünf Spielen ohne Niederlage ist die Absage ein kleiner Rückschlag für das Team von Trainer Almedin Civa (51), das so langsam den Weg aus der Krise gefunden hat.

Einen neuen Termin für die Begegnung gibt es noch nicht. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird sie aber erst im kommenden Jahr nachgeholt werden können.