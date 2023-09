Nächste Pleite: Lok Leipzig erwischt absoluten Horrortag in Babelsberg!

Babelsberg - Gebrauchter Tag für den 1. FC Lokomotive Leipzig ! Die Sachsen lagen beim Regionalligaspiel beim SV Babelsberg nach einem Katastrophenstart schon früh uneinholbar zurück. Trotz großem Kampf mussten sich die Blau-Gelben am Ende mit 1:4 (1:3) geschlagen geben.

Die Sachsen erlebten einen absoluten Albtraumstart und lagen bereits nach sieben Minuten durch die Tore von Qela (4.) und Hoffmann (7.) mit 0:2 zurück. Ersterer traf per Fernschuss aus 20 Metern, letzterer nach schönem Steckpass relativ unbedrängt - Lok unter Schock!

Nach vier Minuten gingen die Hausherren durch Ilir Qela bereits in Führung. Kurz darauf legte Julius Hoffmann mit dem 2:0 nach (7.). Tahsin Cakmak verwandelte einen Elfmeter zum 3:0 (17.). Doch Lok kam zurück, erzielte durch Farid Abderrahmane den Anschluss (18.). Matthias Steinborn machte in der 62. Minute mit dem 4:1 den Deckel drauf.

Trotz des Rückstands wurde die Loksche in der ersten Halbzeit immer besser. Mit etwas Glück hätte es auch schon für den direkten Anschluss reichen können. © Thomas Gorlt

Damit war das Spiel schon erledigt, oder? Nein! Leipzig kam postwendend zurück und erzielte nach einem tollen Angriff über rechts das 1:3 durch Abderrahmane (18.).

Der Rest der ersten Halbzeit verlief im Vergleich zur Anfangsphase ruhig. In der Nachspielzeit hätten die Blau-Gelben aber das Zweite machen müssen. Doch Maximilian Schütt scheiterte aus kurzer Distanz.

Auch nach Wiederanpfiff war die Loksche besser und drängte auf den direkten Anschluss. Aber auch Osman Atilgan scheiterte frei vor Keeper Luis Klatte (51.).

Doch wie schon in der Anfangsphase der Partie klar wurde: Der Fußballgott war an diesem Nachmittag kein Lok-Fan.

Die Hausherren starteten einen Angriff über rechts an dessen Ende Steinborn an Dogan vorbeizog und abschloss. Held rutschte noch vor der Linie in den Schuss - doch die Kugel rollte von dessen Rücken trotzdem über die Linie zum 4:1 (62.).

Davon konnten sich die Gäste trotz großer Bemühungen nicht mehr erholen.