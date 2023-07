Nächster Sieg! Lok Leipzig gewinnt Regionalliga-Duell im Trainingslager

Sternberg - Fünfter Sieg im siebten Testspiel! Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat am späten Mittwochnachmittag ein 1:0 (0:0) im Regionalliga-Duell gegen den 1. FC Phönix Lübeck eingefahren.

Direkt neben Lok Leipzigs Teamhotel fand am Mittwoch der Test gegen Phönix Lübeck statt. © 1. FC Lokomotive Leipzig

Einen Tag nach der Ankunft im Trainingslager in Mecklenburg-Vorpommern erzielte der eingewechselte Riccardo Grym im Stadion am See den Siegtreffer im zweiten Durchgang.

Nach dem jüngsten 0:0 gegen den Halleschen FC veränderte Trainer Almedin Civa seine Startelf auf satten acht Positionen: Neben Torhüter Isa Dogan begannen auch Luca Sirch, Farid Abderrahmane, Jannis Held, Tobias Dombrowa, Ryan Adigo (Ex-Phönix-Kicker), Djamal Ziane und der vereinslose Testspieler Eugenio Lopes.

Weichen mussten dafür Keeper Niclas Müller, Kevin Coleman (beide nicht im Kader), Jesse Sierck, Linus Zimmer, Nico Rieger, Joe Löwe, Riccardo Grym und Julian Weigel (alle Bank). Außerdem stand mit Will Siakam ein vereinsloser Angreifer (zuletzt SG Barockstadt Fulda-Lehnerz) im Aufgebot.

Zunächst sahen beide Trainer ein ausgeglichenes Spiel zwischen dem letztjährigen Tabellenvierten der Nordost-Staffel und dem Klub aus dem Norden, der den Nichtabstieg erst am letzten Spieltag abwenden konnte.

Letztlich war es Grym, der in einer starken Phase der Blau-Gelben zum 1:0-Endstand einnetzte.