"Großer Quatsch, sehr fragwürdig!" Lok Leipzig nicht begeistert vom Aufstiegsgegner

Leipzig - Läuft es optimal für Lok Leipzig , kann am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen den BFC Preussen (14 Uhr) die zweite Meisterschaft in Folge in der Regionalliga Nordost klargemacht werden. Würde bedeuten, dass die Sachsen wieder an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga teilnehmen dürften. Der Gegner dort steht mit den Würzburger Kickers schon fest.

Lok Leipzigs Vizekapitän Farid Abderrahmane (30, r.) befürchtet, dass die Würzburger Kickers sich in den letzten Ligaspielen nun schonen können. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Denn weil der 1. FC Nürnberg II, momentan Tabellenführer der Regionalliga Bayern und auch die SpVgg Unterhaching, aktuell Zweiter, nicht aufsteigen wollen, sind automatisch die Rothosen als momentan Dritter gesetzt, weil der Abstand zu den übrigen Klubs bereits zu groß ist.

Dass die Sache dadurch schon frühzeitig quasi kampflos entschieden ist, stößt bei Blau-Gelb nicht gerade auf Begeisterung.

"Ich finde das sehr fragwürdig. Ich weiß nicht, wo da der Sinn ist. Der Meister spielt gegen den vielleicht Dritten um den Aufstieg, das ist großer Quatsch. Drei Spiele vor dem Ende der Saison können sie jetzt schon Spieler schonen. Das ist schon verrückt. Wir müssen wahrscheinlich wieder bis zum letzten Spieltag durchziehen, um die Chance zu bekommen - und das bei unserer Verletzten- und Krankenseuche", so Vizekapitän Farid Abderrahmane (30) angefressen gegenüber TAG24.

Loks einziger verbliebener Verfolger Carl Zeiss Jena ist ebenfalls am Samstag daheim gegen den BFC Dynamo gefordert. Lassen die Thüringer Punkte liegen und die Loksche gewinnt, ist die Meisterschaft entschieden. "Ich gehe aber davon aus, dass sie gewinnen. Wäre natürlich super, wenn es Samstag schon entschieden ist. Aber spätestens dann hoffentlich eine Woche später in Greifswald."