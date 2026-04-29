"Großer Quatsch, sehr fragwürdig!" Lok Leipzig nicht begeistert vom Aufstiegsgegner
Leipzig - Läuft es optimal für Lok Leipzig, kann am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen den BFC Preussen (14 Uhr) die zweite Meisterschaft in Folge in der Regionalliga Nordost klargemacht werden. Würde bedeuten, dass die Sachsen wieder an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga teilnehmen dürften. Der Gegner dort steht mit den Würzburger Kickers schon fest.
Denn weil der 1. FC Nürnberg II, momentan Tabellenführer der Regionalliga Bayern und auch die SpVgg Unterhaching, aktuell Zweiter, nicht aufsteigen wollen, sind automatisch die Rothosen als momentan Dritter gesetzt, weil der Abstand zu den übrigen Klubs bereits zu groß ist.
Dass die Sache dadurch schon frühzeitig quasi kampflos entschieden ist, stößt bei Blau-Gelb nicht gerade auf Begeisterung.
"Ich finde das sehr fragwürdig. Ich weiß nicht, wo da der Sinn ist. Der Meister spielt gegen den vielleicht Dritten um den Aufstieg, das ist großer Quatsch. Drei Spiele vor dem Ende der Saison können sie jetzt schon Spieler schonen. Das ist schon verrückt. Wir müssen wahrscheinlich wieder bis zum letzten Spieltag durchziehen, um die Chance zu bekommen - und das bei unserer Verletzten- und Krankenseuche", so Vizekapitän Farid Abderrahmane (30) angefressen gegenüber TAG24.
Loks einziger verbliebener Verfolger Carl Zeiss Jena ist ebenfalls am Samstag daheim gegen den BFC Dynamo gefordert. Lassen die Thüringer Punkte liegen und die Loksche gewinnt, ist die Meisterschaft entschieden. "Ich gehe aber davon aus, dass sie gewinnen. Wäre natürlich super, wenn es Samstag schon entschieden ist. Aber spätestens dann hoffentlich eine Woche später in Greifswald."
Termin für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga noch unklar
Auch, wenn es um die Terminierung geht, herrscht nicht gerade Begeisterung. Da Würzburg am Landespokalfinale am 23. Mai teilnimmt, sind die Aufstiegsspiele eigentlich für den 27. und 31. Mai angesetzt. Eigentlich.
Denn weil am 27. Mai auch das Conference-League-Finale in Leipzig steigt, ist momentan noch offen, ob beide Events an besagtem Datum stattfinden können.
"Entweder wird das Heimrecht getauscht, was ich nicht glaube, oder wir spielen am 28. und 1., was natürlich für die Fans auch 'ne Katastrophe wäre. Das wären ein Donnerstag und ein Montag, Fan-unfreundlicher geht es gar nicht", so Abderrahmane nicht begeistert.
Die Stadt Leipzig hat auf TAG24-Nachfrage mitgeteilt, dass man aktuell noch mitten in der Planungsphase sei. Man habe schon mit den Beteiligten gesprochen, auch über einen Tausch des Heimrechts. "Dies allein unter Berücksichtigung des noch offenen Ausgangs in der Regionalliga-Nordost", heißt es.
Die kommenden Wochen werden dann mehr Klarheit bringen, sobald Lok die Meisterschaft sicher hat.
Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag