Lok Leipzig: Wie geht Neuanfang nach so einem Trauma?

Leipzig - Schalter umlegen, neu anfangen. Das wird vermutlich erst einmal die größte Aufgabe für den 1. FC Lokomotive Leipzig in diesem Sommer sein. Ein erster Schritt wurde beim 3:1-Testspielsieg am Freitag gegen die BSG Stahl Brandenburg gemacht.

Alles in Kürze

Noch nicht einmal ein Monat ist seit diesen Bildern vergangen. Wie gut hat Lok Leipzig die bitteren Relegationsspiele weggesteckt? © PICTURE POINT / S. Sonntag

Doch ehrlicherweise ist die bittere Relegationspille auch knapp einen Monat nach dem Havelse-Trauma noch nicht vollständig geschluckt.

In den letzten Tagen trudelte die offizielle Zulassung des DFB zur dritten Liga bei der Lokschen ein. Der wirtschaftliche Rahmen stimmte also, damit es für Blau-Gelb in die höhere Spielklasse hätte gehen dürfen. Gut und traurig zugleich.

Nützt jetzt aber alles nix, noch in der Vergangenheit zu leben. Die Leipziger wollen jetzt nur noch nach vorne schauen, wie es Trainer Jochen Seitz (48) bereits kurz nach der Aufstiegspleite schon wieder gemacht hat.

"Was letzte Saison abgelaufen ist, war ja alles positiv - bis auf das Relegationsspiel. Jetzt beginnt die Arbeit einfach wieder neu. Mit den neuen Spielern wird es jetzt auch eine gewisse Zeit dauern, bis wir uns wieder eingespielt haben", so der Coach gegenüber dem "MDR".

Zeit, die Blau-Gelb gegenüber anderen Regionalliga-Klubs nicht hat. Nur drei Wochen Urlaub hatte das Team. Fünf Wochen sind es bis zum Pflichtspielstart. "Das ist jetzt alles sehr knapp gehalten, deswegen mussten wir jetzt auch anfangen", so Seitz.