Regionalliga-Knaller Lok Leipzig gegen Jena im Liveticker: Blau-Gelb führt!
Leipzig - Dieses Spiel kann möglicherweise richtungsweisend sein, wer die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost an sich reißen wird. Carl Zeiss Jena (vor dem Spieltag Zweitplatzierter, inzwischen überholt vom Halleschen FC) ist am Sonntagnachmittag (14 Uhr) bei Tabellenführer Lok Leipzig zu Gast. TAG24 ist für Euch im Liveticker dabei.
Als Spitzenreiter mit zehn Zählern Vorsprung vor Jena könnte Blau-Gelb die Begegnung eigentlich recht entspannt angehen.
Doch das Team von Trainer Jochen Seitz (49) wird die Partie wohl mit viel Wut im Bauch bestreiten, weil das umstrittene 0:1 aus dem Hinspiel noch immer in den Hinterköpfen steckt.
Lok hat richtige Revanche-Lust! Und das vor einer Top-Kulisse bei bestem Fußballwetter. Mindestens 10.000 Zuschauer werden am Sonntag zum Spitzenspiel erwartet.
"Kommt alle und unterstützt unser Team", so die Aufforderung des Klubs!
45. Minute: Gleich ist Pause. Scheint so, als geht Lok mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Pause.
42. Minute: Maderer war nach einem Zuspiel von Ayodele Adetula nah dran am zweiten Tor, erwischt die Kugel aber nicht richtig. Der Ball geht knapp rechts vorbei.
40. Minute: Lok drängt jetzt auf das zweite Tor noch vor der Halbzeit.
37. Minute: TOOOOR für Lok Leipzig! Es hatte sich etwas angedeutet. Stefan Maderer macht den wichtigen Treffer per Kopf nach einer Flanke von rechts zum 1:0.
33. Minute: Erste richtig gefährliche Chance des Spiels! Farid Abderrahmane versucht es per direktem Freistoß. Der hätte genau links oben gepasst, doch Marius Liesegang pariert stark.
Fans sind wieder voll da - passiert vor der Halbzeit noch etwas?
29. Minute: Heim- und Gästefans haben den Support inzwischen wieder aufgenommen.
27. Minute: Tobias Dombrowa läuft mit vier eigenen Mitspielern auf den Jena-Kasten zu, hat zahlreiche Optionen, um den Angriff schön zu Ende zu spielen. Zum Unmut der Fans wählt er die schlechteste und passt zum Gegner.
26. Minute: Auf dem Rasen ist es hingegen weiterhin ruhig. Sehr fahrig die Partie. Beide Teams lassen nicht viel zu, es wird viel diskutiert.
24. Minute: Der betroffene Fan aus dem Block wurde eben mit einer Trage abtransportiert. Er soll wohl eine Kopfverletzung erlitten haben. Es gibt Applaus aus dem Publikum. Gute Besserung!
20. Minute: Unschöne Szenen im Lok-Block. Der Notarzt musste zum Fanblock der Heimmanschaft. Entsprechend ruhig ist es gerade im Rund.
18. Minute: Gerade passiert nicht so viel. Jena jetzt mehr am Ball, kommt aber durch die dicht gestaffelte Lok-Defensive nicht durch.
Anfangsphase vorbei, kein Team besser, sehr ausgeglichen
13. Minute: Es ist ein ansehnliches Spitzenspiel, wo auf beiden Seiten gefühlt jederzeit was passieren kann.
11. Minute: Nach einem Konter wird Jonas Arcalean vor dem Jena-Strafraum gestoppt. Reicht Schiedsrichter Marvin Tennes aber nicht, um die mögliche Notbremse als Foul zu werten.
8. Minute: Jena wird besser und hat die dicke Chance zum 1:0. Über rechts geht es schnell. Den Ball in die Mitte bekommt Amar Suljic. Sein Abschluss geht nur knapp links am Kasten vorbei.
5. Minute: Jena jetzt auch zum ersten Mal am Drücker. Nicolas Wähling ist frei durch, konnte aber im letzten Moment gestört werden. Seinen Flachschuss hat Andreas Naumann sicher.
2. Minute: Lok direkt spielbestimmend, lässt den Ball erst einmal durch die eigenen Reihen laufen. Stefan Maderer mit einem ersten Kopfball, aber ungefährlich.
14.02 Uhr: Der Ball rollt
Fast pünktlich wurde angepfiffen, Lok Leipzig hat Anstoß.
Los gehts!
13.59 Uhr: Die Mannschaften kommen auf das Feld
Gleich geht es los. Alle sind bereit für einen schönen Fußballnachmittag.
Wer wird das Spitzenspiel für sich entscheiden?
13.45 Uhr: So langsam kribbelt es
Die Jena-Fans sind inzwischen auch in voller Stärke im Stadion. Die Mannschaften sind inzwischen in die Kabinen verschwunden.
Gleicht geht es los. Die Stimmung im Bruno ist entsprechend aufgeheizt.
13.20 Uhr: Die Aufstellungen sind da
Während inzwischen die gesamte Mannschaft von Lok Leipzig zur Erwärmung auf dem Platz ist, sind nun auch die Aufstellungen da.
Große Freude bei Blau-Gelb: Jonas Arcalean ist zurück und direkt in der Startelf.
13.13 Uhr: Erwärmung beginnt
Die ersten Spieler sind auf dem Feld, um sich für das Topspiel aufzuwärmen.
So langsam füllen sich auch mehr und mehr die Plätze im Rund.
12.37 Uhr: Schon viel los vor dem Bruno-Plache-Stadion
Gut eine anderthalbe Stunde vor dem Anpfiff ist beim Leipziger Bruno-Plache-Stadion schon einiges los. Bei schönem Wetter auch nicht verwunderlich, dass sich die Fans da das Regionalliga-Topspiel anschauen wollen.
Wer mit dem Auto kommt, muss aber teilweise mit erheblichen Verzögerungen rechnen.
Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag