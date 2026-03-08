Regionalliga-Knaller Lok Leipzig gegen Jena im Liveticker: Blau-Gelb führt!

Der 1. FC Lokomotive Leipzig empfängt am Sonntagnachmittag den FC Carl Zeiss Jena zum Spitzenspiel der Regionalliga Nordost.

Von Michi Heymann

Leipzig - Dieses Spiel kann möglicherweise richtungsweisend sein, wer die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost an sich reißen wird. Carl Zeiss Jena (vor dem Spieltag Zweitplatzierter, inzwischen überholt vom Halleschen FC) ist am Sonntagnachmittag (14 Uhr) bei Tabellenführer Lok Leipzig zu Gast. TAG24 ist für Euch im Liveticker dabei.

Am Sonntagnachmittag findet das Spitzenspiel der Regionalliga Nordost, Lok Leipzig gegen Carl Zeiss Jena, statt. © Picture Point / Gabor Krieg Als Spitzenreiter mit zehn Zählern Vorsprung vor Jena könnte Blau-Gelb die Begegnung eigentlich recht entspannt angehen. Doch das Team von Trainer Jochen Seitz (49) wird die Partie wohl mit viel Wut im Bauch bestreiten, weil das umstrittene 0:1 aus dem Hinspiel noch immer in den Hinterköpfen steckt. Lok hat richtige Revanche-Lust! Und das vor einer Top-Kulisse bei bestem Fußballwetter. Mindestens 10.000 Zuschauer werden am Sonntag zum Spitzenspiel erwartet. 1. FC Lokomotive Leipzig Nach Kuller-Eigentor: Lok-Leipzig-Treffer aberkannt - und niemand weiß, warum! "Kommt alle und unterstützt unser Team", so die Aufforderung des Klubs!

45. Minute: Gleich ist Pause. Scheint so, als geht Lok mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Pause.

42. Minute: Maderer war nach einem Zuspiel von Ayodele Adetula nah dran am zweiten Tor, erwischt die Kugel aber nicht richtig. Der Ball geht knapp rechts vorbei.

40. Minute: Lok drängt jetzt auf das zweite Tor noch vor der Halbzeit.

37. Minute: TOOOOR für Lok Leipzig! Es hatte sich etwas angedeutet. Stefan Maderer macht den wichtigen Treffer per Kopf nach einer Flanke von rechts zum 1:0.

33. Minute: Erste richtig gefährliche Chance des Spiels! Farid Abderrahmane versucht es per direktem Freistoß. Der hätte genau links oben gepasst, doch Marius Liesegang pariert stark.

Lok Leipzig und Jena lieferten sich ein ausgeglichenes Duell. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Fans sind wieder voll da - passiert vor der Halbzeit noch etwas?

29. Minute: Heim- und Gästefans haben den Support inzwischen wieder aufgenommen.

27. Minute: Tobias Dombrowa läuft mit vier eigenen Mitspielern auf den Jena-Kasten zu, hat zahlreiche Optionen, um den Angriff schön zu Ende zu spielen. Zum Unmut der Fans wählt er die schlechteste und passt zum Gegner.

26. Minute: Auf dem Rasen ist es hingegen weiterhin ruhig. Sehr fahrig die Partie. Beide Teams lassen nicht viel zu, es wird viel diskutiert.

24. Minute: Der betroffene Fan aus dem Block wurde eben mit einer Trage abtransportiert. Er soll wohl eine Kopfverletzung erlitten haben. Es gibt Applaus aus dem Publikum. Gute Besserung!

20. Minute: Unschöne Szenen im Lok-Block. Der Notarzt musste zum Fanblock der Heimmanschaft. Entsprechend ruhig ist es gerade im Rund.

Auf Seiten der Heimfans kam es zu einem Notarzteinsatz. © TAG24

18. Minute: Gerade passiert nicht so viel. Jena jetzt mehr am Ball, kommt aber durch die dicht gestaffelte Lok-Defensive nicht durch.

Anfangsphase vorbei, kein Team besser, sehr ausgeglichen

13. Minute: Es ist ein ansehnliches Spitzenspiel, wo auf beiden Seiten gefühlt jederzeit was passieren kann.

11. Minute: Nach einem Konter wird Jonas Arcalean vor dem Jena-Strafraum gestoppt. Reicht Schiedsrichter Marvin Tennes aber nicht, um die mögliche Notbremse als Foul zu werten.

8. Minute: Jena wird besser und hat die dicke Chance zum 1:0. Über rechts geht es schnell. Den Ball in die Mitte bekommt Amar Suljic. Sein Abschluss geht nur knapp links am Kasten vorbei.

5. Minute: Jena jetzt auch zum ersten Mal am Drücker. Nicolas Wähling ist frei durch, konnte aber im letzten Moment gestört werden. Seinen Flachschuss hat Andreas Naumann sicher.

2. Minute: Lok direkt spielbestimmend, lässt den Ball erst einmal durch die eigenen Reihen laufen. Stefan Maderer mit einem ersten Kopfball, aber ungefährlich.

14.02 Uhr: Der Ball rollt

Fast pünktlich wurde angepfiffen, Lok Leipzig hat Anstoß. Los gehts!

13.59 Uhr: Die Mannschaften kommen auf das Feld

Gleich geht es los. Alle sind bereit für einen schönen Fußballnachmittag. Wer wird das Spitzenspiel für sich entscheiden?

Alles bereit, es kann losgehen. © TAG24

13.45 Uhr: So langsam kribbelt es

Die Jena-Fans sind inzwischen auch in voller Stärke im Stadion. Die Mannschaften sind inzwischen in die Kabinen verschwunden. Gleicht geht es los. Die Stimmung im Bruno ist entsprechend aufgeheizt.

Die letzten Vorbereitungen vor dem Topspiel sind getroffen. Gleich kann es losgehen. © TAG24

13.20 Uhr: Die Aufstellungen sind da

Während inzwischen die gesamte Mannschaft von Lok Leipzig zur Erwärmung auf dem Platz ist, sind nun auch die Aufstellungen da. Große Freude bei Blau-Gelb: Jonas Arcalean ist zurück und direkt in der Startelf.

Diese Mannschaften bestreiten das Regionalliga-Topspiel gegeneinander. © TAG24

13.13 Uhr: Erwärmung beginnt

Die ersten Spieler sind auf dem Feld, um sich für das Topspiel aufzuwärmen. So langsam füllen sich auch mehr und mehr die Plätze im Rund.

Die ersten Spieler haben sich zur Erwärmung aufs Feld begeben. © TAG24

12.37 Uhr: Schon viel los vor dem Bruno-Plache-Stadion

Gut eine anderthalbe Stunde vor dem Anpfiff ist beim Leipziger Bruno-Plache-Stadion schon einiges los. Bei schönem Wetter auch nicht verwunderlich, dass sich die Fans da das Regionalliga-Topspiel anschauen wollen. Wer mit dem Auto kommt, muss aber teilweise mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

Die ersten Fans haben sich bereits auf die Ränge begeben. Die meisten gönnen sich vorher aber noch etwas am Essensstand. © TAG24