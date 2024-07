Regionalliga-Spielplan draußen: Wann es zum Kracher Chemie Leipzig gegen Lok Leipzig kommt!

Leipzig - Die neue Regionalliga-Nordost-Saison 2024/25 nimmt langsam Form an! Am Donnerstag wurden die neuen Spielpläne veröffentlicht. Heißt: Wann die Partie zwischen der BSG Chemie Leipzig und Lok Leipzig steigen wird, ist inzwischen klar.

Anfang Oktober kommt es aller Voraussicht nach wieder zum Duell BSG Chemie Leipzig gegen Lok Leipzig. © Picture Point / Gabor Krieg

Bis zum 11. Spieltag zwischen dem 4. Oktober und 6. Oktober müssen sich die Fans gedulden, bis es zum traditionsreichen Stadtduell kommt. Zuletzt ging Grün-Weiß als klarer Sieger vom Platz.

Der Ligabetrieb beginnt allerdings schon Ende Juli. Am ersten Spieltag, am 27./28. Juli muss die Loksche zum bockschweren Auswärtsduell bei der VSG Altglienicke an.

Die Chemiker starten hingegen mit einem Heimspiel und haben den SV Babelsberg zu Gast.

Spannend: Lok hat nahezu jedes große Ostduell in der Hinrunde bereits daheim im Bruno-Plache-Stadion zu absolvieren.

Halle, Zwickau, Chemie, Chemnitz, Erfurt: Alle müssen zuerst nach Leipzig.

Heißt natürlich auch, dass die Rückrunde für die Mannschaft von Trainer Jochen Seitz (47) deutlich härter werden könnte. Das erste Heimspiel der Loksche findet übrigens Anfang August gegen den FSV Luckenwalde statt.