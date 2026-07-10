Seine Ost-Reise geht weiter! Lok Leipzig holt CFC-Allrounder

Leipzig - Nächster Neuzugang für den 1. FC Lokomotive Leipzig ! Kurz vorm Wochenende hat mit Artur Mergel (28) ein in der Regionalliga Nordost bestens bekannter Spieler unterschrieben.

Artur Mergel (28, l.) spielt künftig im Lok-Trikot. © 1. FC Lok Leipzig

148 Partien hat der gebürtige Hesse in der vierthöchsten Ost-Spielklasse hinter sich, dabei 23 Tore und 21 Vorlagen geliefert. Die Bilanz in der Oberliga NOFV-Süd ist noch beeindruckender: 51 Tore und 28 Assists in 64 Partien.

"Hey liebe Lokkis, ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung", äußerte sich Mergel. "Gemeinsam mit euch möchte ich eine erfolgreiche Saison mit vielen schönen Momenten gestalten."

Geschäftsführer Toni Wachsmuth (39) ist sich sicher, dass "seine Laufstärke, Kreativität und Gefahr bei Standards unserem Spiel guttun werden".

Möglicherweise ist Mergel schon eine Option für den Testspiel-Kracher gegen Hertha BSC am morgigen Samstag (15 Uhr).