Härtester Job bei Lok Leipzig? "Er ist der Einzige innerhalb der Mannschaft, mit dem ich nicht gern tauschen würde!"

Leipzig - Bald geht es wieder bei null los! In ein paar Wochen findet das erste Spiel der Regionalliga-Saison 2026/27 statt, erneut mit Lok Leipzig als amtierendem Meister, der nicht aufsteigen durfte . Im Kasten steht als Stammkraft mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder Andreas Naumann (33), der im zweiten Teil des TAG24-Interviews unter anderem über den neuen Trainer Torsten Ziegner (48) spricht.

Andreas Naumann (33, M.) mit seinen Teamkameraden bei der Vorbereitung für die kommende Saison. © Picture Point / Roger Petzsche

Der Schock war groß, als Jochen Seitz (49) unmittelbar nach dem verpassten Aufstieg seinen Abschied verkündete. Mit Ziegner wurde dann aber sehr schnell Ersatz gefunden.

"Es sind einfach zwei unterschiedliche Menschen, die man nicht miteinander vergleichen kann. Was man nur sagen kann, ist, dass beide einen sehr interessanten Ansatz haben, Fußball zu spielen", so Naumann über den neuen Mann an der Seitenlinie.

"Die Ansprache ist anders, Trainingsinhalte sind anders - aber das macht ja den Fußball aus", beschreibt der Schlussmann die ersten Einheiten. Man möchte gemeinsam erfolgreich werden, variabel bleiben und alle sollen "hundert Prozent daran glauben", dass wieder sehr viel möglich ist.

Gute Eindrücke gab es schon in den ersten beiden Tests. Gegen die Droyßiger SG, immerhin Meister der Kreisliga Burgenland 2, gab es standesgemäß ein 14:0. Der tschechische Zweitligist SK Kladno verlangte den Sachsen schon mehr ab. 3:3 hieß es da am Ende - während Naumann aber draußen saß, weil Probespieler Marian Kirsch (22) im Kasten stehen durfte.

"Ich bin ein ganz schlechter Banksitzer, weil ich doch zu sehr mitfiebere und jede Aktion im Körper spüre", so "Naumi". Mit Felix Daffner (19) von RB Leipzig wurde bereits feste Konkurrenz für den 33-Jährigen verpflichtet, der trotzdem auf seinen Stammplatz hofft. "Es kann halt nur einer spielen, aber wir müssen als Team funktionieren. Und ich hab schon das Gefühl, dass bislang alle mitziehen."