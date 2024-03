Toni Wachsmuth kommt zu Lok Leipzig! Das sind die neuen Funktionen des Ex-Zwickauers

Leipzig - Lange hatte es sich angedeutet, am Freitag wurde endlich Vollzug gemeldet: Toni Wachsmuth (37) steht dem 1. FC Lokomotive Leipzig ab sofort offiziell zur Verfügung. Und übernimmt im Sommer einen großen Posten.

Toni Wachsmuth (37, l.) ist neuer starker Mann bei Lok Leipzig. © 1. FC Lokomotive Leipzig

Der 37-Jährige war seit nach dreieinhalb Jahren als Sportdirektor beim FSV Zwickau entlassen worden und seit Februar 2023 vor allem als Experte des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) bei Regionalliga-Übertragungen aktiv.

Nun schreibt er das nächste Kapitel in seiner Laufbahn. Mit sofortiger Wirkung unterstützt er insbesondere das Präsidium der Leipziger in beratender Funktion, teilte der auf dem ernüchternden 14. Platz der Regionalliga Nordost stehende Klub am Freitag mit.

"Schwerpunkte liegen in der Unterstützung der Vereinsgremien, des Trainerteams und in der Kaderplanung für die neue Saison", heißt es.

Ab Juli wird Wachsmuth dann zum Geschäftsführer Sport aufsteigen. Diese Position hatte Trainer Almedin Civa (51) bis zu seiner Freistellung Mitte Februar in Doppelfunktion inne.