Traineransage, nächster Neuzugang, erstes Pyro: Lok Leipzig legt los!

Leipzig - Es gibt viel zu tun! Doch der Anfang ist gemacht. Am Montag startete der 1. FC Lokomotive Leipzig in die Saisonvorbereitung . Sechs Wochen hat der neue Trainer Jochen Seitz (47) Zeit, seine teils frisch zusammengewürfelte Truppe auf das erste Pflichtspiel vorzubereiten.

Am kommenden Wochenende testet der Regionalligist bereits zweimal. Am Samstag um 15 Uhr geht es gegen den SV Motor Zeitz und am Sonntag um 14 Uhr gegen den SV Jesewitz. Natürlich werden bis dahin die geforderten Abläufe sicherlich noch nicht so gut wie gedacht funktionieren.

Für das Trainerteam wird es allerdings eine erste Bestandsaufnahme darstellen, inwieweit man tatsächlich noch Verstärkungen auf den einzelnen Positionen brauchen wird. Übrigens: Die Fans scheinen bereits heiß auf die neue Spielzeit zu sein. Während des Trainings am Montag wurde außerhalb des Stadions ein erstes Feuerwerk gezündet.