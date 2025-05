Traum von der 3. Liga lebt, aber: Lok Leipzig verpasst Sieg beim Schlussminuten-Wahnsinn

Leipzig - Es ist sicherlich nicht das Ergebnis, was sich der 1. FC Lokomotive Leipzig gegen den TSV Havelse im Relegationshinspiel erhofft hatte. Doch nach dem 1:1 (0:0) am Mittwochabend im Bruno-Plache-Stadion ist trotzdem noch alles offen. Der Traum vom Aufstieg in die 3. Liga lebt bis zum Rückspiel am Sonntag in jedem Fall noch.