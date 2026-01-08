Verstärkung für die Abwehr: Lok Leipzig schnappt sich Ex-Auer Kusic!

Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat mit Filip Kusic einen erfahrenen Innenverteidiger verpflichtet. Der Ex-Auer unterschreibt bis 2027.

Von Michi Heymann

Leipzig - Kurz vor dem Start ins türkische Trainingslager ist Lok Leipzig auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger fündig geworden. Wie der Regionalligist am Donnerstag mitteilte, schließt sich Filip Kusic (29) bis 2027 den Sachsen an.

Von 2018 bis 2020 war Filip Kusic (29) für Erzgebirge Aue in der 2. Bundesliga aktiv.  © Picture Point / Gabor Krieg

Dass Blau-Gelb aufgrund der Ausfälle in der Abwehr in der Winterpause etwas tun musste, stand schon lange fest.

Nun gelang es Geschäftsführer Toni Wachsmuth (39), den erfahrenen Verteidiger zum Tabellenführer der Regionalliga Nordost zu lotsen.

"Nach der Verletzung von Jan-Philipp Stein waren wir auf der Innenverteidiger-Position sehr dünn besetzt. Deswegen freuen wir uns sehr, dass die Verpflichtung von Filip jetzt schnell und auch über diese Saison hinaus geklappt hat – so kann er die komplette Vorbereitung inklusive Trainingslager mit der Mannschaft absolvieren. Er wird uns mit seiner Erfahrung, auch aus höheren Ligen, weiterhelfen und wir sind überzeugt, dass er sportlich und charakterlich super in die Mannschaft passt", so Wachsmuth.

Kusic wurde bei Mainz 05 und Energie Cottbus ausgebildet. Über mehrere Stationen gelangte er zum damaligen Zweitligisten Erzgebirge Aue, wo er von 2018 bis 2020 aktiv war. Nach Aufenthalten bei Türkgücü München und FSV Zwickau in der 3. Liga war er bei Cottbus in der vergangenen Saison Stammspieler.

Seine Bilanz kann sich sehen lassen: Für den 1. FC Köln absolvierte er eine Partie in der Bundesliga. Daneben kann er 20 Einsätze in der 2. Bundesliga, 91 Einsätze in der 3. Liga und bislang insgesamt 99 Einsätze in der Regionalliga vorweisen. Nach Cottbus war Kusic vereinslos.

Kusic unterschreibt bei Lok Leipzig bis 2027. Geschäftsführer Toni Wachsmuth (39, r.) ist froh, dass alles reibungslos geklappt hat.
Kusic unterschreibt bei Lok Leipzig bis 2027. Geschäftsführer Toni Wachsmuth (39, r.) ist froh, dass alles reibungslos geklappt hat.  © 1. FC Lok Leipzig

Neuer Lok-Leipzig-Verteidiger freut sich auf seine neue Aufgabe

Lok Leipzigs Vizekapitän, Farid Abderrahmane (29), freut sich schon auf seinen neuen Mitspieler.
Lok Leipzigs Vizekapitän, Farid Abderrahmane (29), freut sich schon auf seinen neuen Mitspieler.  © Picture Point / Gabor Krieg

Der Spieler selbst ist jedenfalls gespannt auf seine neue Aufgabe und möchte bei der Mission Aufstieg unbedingt mitmischen.

"Ich bin sehr froh, dass es mit Lok Leipzig jetzt geklappt hat. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren super, es war ein sehr vertrauensvoller Austausch", so Kusic.

Auch Vizekapitän Farid Abderrahmane (29) freut sich über die Verstärkung, sagte gegenüber TAG24: "Ich glaube, wir haben da auch wieder einen richtig guten Fang gemacht. Durch die letzten zwei Saisons kommen jetzt auch solche Spieler zu uns, die vorher vielleicht nie hierhergekommen wären."

Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg

