Von Lok Leipzigs Abstellgleis direkt in die 1. Liga!

Jesse Sierck (26) hat den 1. FC Lokomotive Leipzig im Sommer verlassen müssen. © Picture Point / Gabor Krieg

Lediglich sechs Spiele (insgesamt nur 198 Minuten) durfte er in der vergangenen Saison in der Regionalliga bei den Sachsen ran.

Und das in einer Spielzeit, wo bei der Loksche von vorn bis hinten wenig funktionierte und viel durchprobiert wurde.

Logisch, dass der Verein nach einem Jahr Sierck ganz klar zu verstehen gab, dass es in Blau-Gelb nicht weitergehen wird.

Der Abwehrmann absolvierte schließlich ein Probetraining beim Viertliga-Aufsteiger SV Todesfelde. Doch auch da war man von den Qualitäten des 26-Jährigen wohl nicht überzeugt. Eine Verpflichtung scheiterte.

Kurz vor dem Ende des Transferfensters hat Sierck aber doch noch einen neuen Klub gefunden. Ablösefrei wechselte er in die 1. luxemburgische Liga zu Victoria Rosport.

Auf der Klubwebsite heißt es dazu: "Kurz vor Ende der Transferperiode verpflichtete der FC Victoria mit Jesse Sierck einen weiteren Verteidiger. Der 26-jährige Deutsche ist in der Innenverteidigung zu Hause und spielte letzte Saison für den 1. FC Lokomotive Leipzig in der Regionalliga Nordost. Insgesamt hat Jesse in seiner bisherigen Karriere 124 Spiele in der vierthöchsten deutschen Spielklasse bestritten. WILLKOMMEN JESSE!"