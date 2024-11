Wegen ihm hat Lok Leipzig jetzt Gemeinsamkeit mit Stadtrivale Chemie

Lok Leipzigs Ryan Adigo (23) wird in der Länderspielpause für Benin im Einsatz sein. © Picture Point / Roger Petzsche

Der 23-Jährige wurde in den Kader für die Länderspiele des Benin am 14. November gegen Nigeria sowie am 19. November in Libyen berufen. Der Tabellenführer hat somit nun einen Nationalspieler im Kader!

Sportdirektor Toni Wachsmuth (37) zeigte sich begeistert: "Wir freuen uns sehr über die Nominierung zur Nationalmannschaft für Ryan. Er hat sich die Berufung in den Kader durch Fleiß und gute Leistung absolut verdient. Wir als 1. FC Lok sind stolz, wieder einen Nationalspieler in unseren Reihen zu haben."

Für Lok-Coach Jochen Seitz (48) ist der Ausfall natürlich schmerzhaft. Adigo wird sich aber sicherlich trotzdem irgendwie ersetzen lassen, auch wenn Linus Zimmer (22) durch seinen Kreuzbandriss auf der Position auch noch lange ausfallen wird.

Spannend: Seit Sommer hat auch Stadtrivale Chemie Leipzig "das Problem", die Berufung eines Nationalspielers kompensieren zu müssen. Stürmer Stanley Ratifo (29) ist regelmäßig für Mosambik im Einsatz, verpasste dadurch unter anderem die Partie seiner Mannschaft gegen den Chemnitzer FC (1:0).