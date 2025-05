Wer will, kann Lok Leipzig jetzt ein Stück Rasen für 66 Euro abkaufen

Leipzig - Der Traum vom Aufstieg in die 3. Liga ist zum Greifen nahe. Am Sonntag beim Auswärtsspiel in Erfurt würde Lok Leipzig durch das deutlich bessere Torverhältnis vermutlich schon eine Niederlage reichen, um den Halleschen FC hinter sich zu lassen und in die Relegationsspiele gegen Havelse zu dürfen.