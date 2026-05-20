Wichtig für das Aufstiegsspiel: Darum sucht Lok Leipzig jetzt dringend Helfer
Leipzig - Der erste Schritt ist getan! Am vergangenen Samstag sicherte sich Lok Leipzig durch den 5:2-Erfolg über den 1. FC Magdeburg II die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost. Für den Aufstieg in die 3. Liga war das leider aber nur die halbe Miete, die Aufstiegsspiele gegen die Würzburger Kickers stehen noch an. Für das Hinspiel am 28. Mai brauchen die Sachsen nun Hilfe.
Direkt nach dem Abpfiff wurden die alten Sitzschalen auf der Holztribüne abgebaut und zum Teil an interessierte Fans verkauft. Die neuen Sitzflächen wurden am Dienstag geliefert, stehen bereit zur Montur.
Der Plan: Auf dem blanken Holz soll nun zunächst ein Brandschutzteppich aufgebracht, danach die Installation der Sitzschalen vollzogen werden.
"Für beide Aufgaben brauchen wir noch Eure Unterstützung: Gesucht werden Bodenleger, die den Brandschutzteppich mit verlegen, und zuverlässige Schrauber, die die Schalensitze mit anbringen. Gearbeitet wird täglich im Zeitraum von 8 Uhr bis 20 Uhr - jeder, der über einen Zeitraum von mehreren Stunden mithelfen kann, ist gerne gesehen", schreibt die Loksche ein Hilfegesuch an ihre Fans.
Bis zum 28. Mai, dem Tag des Aufstiegshinspiels, soll die Holztribüne in neuem Glanz erstrahlen. "Meldet Euch bitte bei unseren Platzarbeitern am Container am Geschäftsstellen-Parkplatz", so die Aufforderung an die freiwilligen Helfer, die gerne mit aufbauen wollen.
Lok Leipzig hofft auf mehr Käufer für finanzielle Unterstützung
Übrigens: Wer am vergangenen Samstag keine der Sitzschalen gekauft hat, kann das noch immer im Fanshop nachholen. Für je 30 Euro das Stück ist eine Sitzfläche verfügbar.
"Jeder Euro fließt direkt in unsere Kampagne LEIPZIG KOMMT! - damit unser Stadion endlich drittligatauglich wird", schreiben die Sachsen, die unter anderem noch Geld brauchen, um Teile des Flutlichts erneuern zu können.
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche