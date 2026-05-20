Wichtig für das Aufstiegsspiel: Darum sucht Lok Leipzig jetzt dringend Helfer

Leipzig - Der erste Schritt ist getan! Am vergangenen Samstag sicherte sich Lok Leipzig durch den 5:2-Erfolg über den 1. FC Magdeburg II die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost . Für den Aufstieg in die 3. Liga war das leider aber nur die halbe Miete, die Aufstiegsspiele gegen die Würzburger Kickers stehen noch an. Für das Hinspiel am 28. Mai brauchen die Sachsen nun Hilfe.

Beim letzten Heimspiel der Saison von Lok Leipzig gegen Magdeburg II (5:2) waren die alten Sitzschalen auf der Holztribüne im Bruno-Plache-Stadion noch installiert. © Picture Point / Roger Petzsche

Direkt nach dem Abpfiff wurden die alten Sitzschalen auf der Holztribüne abgebaut und zum Teil an interessierte Fans verkauft. Die neuen Sitzflächen wurden am Dienstag geliefert, stehen bereit zur Montur.

Der Plan: Auf dem blanken Holz soll nun zunächst ein Brandschutzteppich aufgebracht, danach die Installation der Sitzschalen vollzogen werden.

"Für beide Aufgaben brauchen wir noch Eure Unterstützung: Gesucht werden Bodenleger, die den Brandschutzteppich mit verlegen, und zuverlässige Schrauber, die die Schalensitze mit anbringen. Gearbeitet wird täglich im Zeitraum von 8 Uhr bis 20 Uhr - jeder, der über einen Zeitraum von mehreren Stunden mithelfen kann, ist gerne gesehen", schreibt die Loksche ein Hilfegesuch an ihre Fans.

Bis zum 28. Mai, dem Tag des Aufstiegshinspiels, soll die Holztribüne in neuem Glanz erstrahlen. "Meldet Euch bitte bei unseren Platzarbeitern am Container am Geschäftsstellen-Parkplatz", so die Aufforderung an die freiwilligen Helfer, die gerne mit aufbauen wollen.