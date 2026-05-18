"Ich hab's mir so gewünscht!" Doch noch ein Happy End für diesen Lok-Leipzig-Spieler!

Leipzig - Durch ein besonders im zweiten Durchgang völliges verrücktes Spiel ( 5:2 ) gegen den 1. FC Magdeburg II hat sich Lok Leipzig am vergangenen Samstag die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost gesichert. Bedeutet, dass die Sachsen nun in zwei Aufstiegsspielen um den Sprung in die 3. Liga kämpfen. Und einer darf da endlich wieder dabei sein.

Lok Leipzig kämpft in den nächsten zwei Spielen um den Aufstieg in die 3. Liga. Wieder mit dabei: Lukas Wilton (31, 2.v.r.). © Sportfoto Matthias Koch

Lukas Wilton (31), der vor etwas mehr als zwei Wochen eine ganz bittere Rote Karte schon nach zwei Spielminuten gegen den BFC Preussen kassierte, musste in den vergangenen Partien gezwungenermaßen von draußen aus zusehen.

Nun, in den so wichtigen Spielen gegen die Würzburger Kickers können die von Verletzungen heimgesuchten Blau-Gelben wieder auf den Verteidiger zählen.

"Unglaublich, ich hab’ mir das für mich persönlich so gewünscht, dass ich noch einmal ran darf in dieser Saison, und die Jungs haben es jetzt hinbekommen", so der Abwehrmann glücklich gegenüber TAG24.

Nach eigener Aussage habe Wilton eine "ganze Palette voller Gefühle in den 90 Minuten gegen Magdeburg" erlebt. "Es war unglaublich, da oben zu stehen. Ich wusste ja auch, wie es in Jena steht tatsächlich. Und dann haben wir im zweiten Durchgang wieder so ein Eiertor bekommen, das war brutal", schildert der 31-Jährige die wilden Momente.

Doch die Loksche brachte dann genau das auf den Platz, was sie gerade in der Hinrunde so oft ausgezeichnet hatte. Wilton erklärt das so: "Das war dann der unbedingte Wille. Jeder, der uns kennt, uns verfolgt, weiß, dass wir das genau so können. Wir sind einfach ’ne richtig gute Truppe."