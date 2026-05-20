Lok-Leipzig-Ikone aus dem Verkehr gezogen: "Die Polizistin hat mir ein Video gezeigt"

Leipzig - Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Regionalliga Nordost gab es bei Lok Leipzig logischerweise am vergangenen Samstag eine Menge zu feiern . Die Sachsen haben den nächsten großen Meilenstein erreicht. Ein Erfolg, der natürlich große Wellen schlägt und auch zu witzigen Situationen führen kann.

Am vergangenen Samstag feierte Lok Leipzig die Meisterschaft in der Regionalliga. Mittendrin Kapitän Djamal Ziane (34, M.), der eine lustige Polizeikontrolle hinter sich hat. © Picture Point / Roger Petzsche

So berichtet Kapitän Djamal Ziane (34) in der aktuellen Folge des "Lokcast" von einer eher unerwarteten Polizeibegegnung: "Die Reichweite ist inzwischen schon krass. Auf das Spiel, auf die Konferenz haben schon echt viele geguckt. Ich hatte heute früh 'ne Polizeikontrolle und der erste Satz war: 'Glückwunsch zur Meisterschaft.' Die Polizistin hat mir dann noch ein Video gezeigt, wie sie als Familie vor dem Fernseher geguckt haben."

Nur ein Beleg dafür, dass offenbar viele den Blau-Gelben die Daumen drücken - auch, was den Aufstieg in die 3. Liga angeht. Fast schon logisch, denn ein Blick auf die Teilnehmer der nächsten Spielzeit in der dritthöchsten Spielklasse zeigt, dass der Osten kaum vertreten ist.

Durch den Abstieg von Erzgebirge Aue und den Aufstieg von Energie Cottbus ist nur Hansa Rostock im östlichen Teil der Deutschlandkarte noch zu finden. Schafft es Lok, sich gegen die Würzburger Kickers durchzusetzen, würde sich das Bild zumindest etwas ändern.

Dafür werden die Sachsen jetzt alles tun. Trainer Jochen Seitz (49) machte seinen für viele eher scherzhaft verstandenen Trainingsansatz wahr und bestellte seine Mannschaft am vergangenen Sonntag nach einem sicherlich flüssigkeitsintensiven Samstagabend ins Bruno.

Ziane: "Ich war, glaube ich, um 5 zu Hause und 9.30 Uhr haben wir uns dann getroffen. Zum Glück hat mich Farid Abderrahmane mitgenommen."