30.000 Menschen beim Weihnachtssingen erwartet! Ordnungsamt rüstet sich fürs Chaos

Leipzig - Am Sonntag findet das alljährliche Weihnachtssingen von RB Leipzig in der Red Bull Arena statt. Das Ordnungsamt fürchtet deshalb das große Verkehrschaos.

Das Weihnachtssingen lockt Zehntausende Menschen in die Red Bull Arena. © privat

Bei dem Event (Start: 17 Uhr) werden rund 30.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Der Haken: Im Stadionumfeld ist nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen vorhanden, sodass stattdessen die An- und Abreise per ÖPNV, zu Fuß oder mit dem Fahrrad empfohlen wird.

Um die Anwohnerinnen und Anwohner des Waldstraßenviertels zu schützen, wird zwischen 14 und 17 Uhr ein Sperrkreis eingerichtet, der nur von Nachbarn, Taxis und Lieferfahrzeugen passiert werden darf. Ein- und Ausfahrtstellen befinden sich am Knoten Humboldtstraße/Jacobstraße, in der Waldstraße sowie der Friedrich-Ebert-Straße.

Um Staus vorzubeugen und den ÖPNV zu beschleunigen, will das Ordnungsamt zudem den Ranstädter Steinweg und die Jahnallee zwischen Tröndlinring und Waldplatz in stadtauswärtiger Richtung für Autos sperren.

Wer trotzdem mit dem eigenen Fahrzeug anreisen will, sollte die ausgeschilderten Park-and-Ride-Parkplätze "Neue Messe", "Schönauer Ring", "Plovdiver Straße", "Lausen" und "Völkerschlachtdenkmal" nutzen. Für Fahrräder gibt es hingegen direkt am Stadtion ausreichend bewachte Abstellplätze.