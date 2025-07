Es geht los! Neue Gesichter bei RB Leipzig

Leipzig - "Oles erster Tag kann beginnen", schreibt RB Leipzig freudig auf den sozialen Netzwerken. Was gemeint ist: Offiziell startet heute der neue Coach der Rasenballer, Ole Werner (37), mit seiner Arbeit am Cottaweg.

Ole Werner (37) hat am Dienstag seinen ersten Tag als Trainer von RB Leipzig. © Harry Langer/dpa

Geplant ist, dass der ehemalige Trainer von Werder Bremen am Dienstag alle Räumlichkeiten und Mitarbeiter kennenlernt. Sozusagen ein erster Blick auf das, was ihn in den kommenden Monaten erwarten wird.

So richtig durchstarten wird Werner mit seinem Team aber erst am 11. Juli, wenn die Spieler zu den Leistungstests erwartet werden. Drei Tage später kann es dann bei vermutlich hitzigen Temperaturen auch mit dem Training losgehen.

Spannend wird sein, ob sich der neue Coach in dieser Woche auch schon intensiv mit Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) zusammensetzen wird, um über den Kader zu sprechen.

Bislang ist enttäuschend wenig passiert. Fast täglich tauchen neue Gerüchte auf. Die "Wolfsburger Nachrichten" berichten beispielsweise, dass Patrick Wimmer (24) ein Angebot des englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion abgelehnt hat, um möglicherweise einen Wechsel zu RB zu forcieren.

Schon im vergangenen Sommer waren die Sachsen am Offensivmann dran. Nun könnte es ernst werden. Sicherlich wird Werner so oder so den stotternden Transfermotor etwas antreiben wollen, um spätestens zum Trainingslagerstart am 23. Juli eine starke Truppe auf dem Feld stehen zu haben.