50 Millionen Euro zu wenig? RB Leipzig wird da wohl nicht schwach

Leipzig - Auch wenn noch die Werbe-Tour in Südafrika auf dem Plan steht, wird es in den nächsten Wochen bei RB Leipzig wohl eher ruhiger zugehen. Außer natürlich bei Marcel Schäfer (41). Der Sportboss der Sachsen wird momentan wohl viele Telefonate entgegennehmen. Es geht um den Kader für die kommende Spielzeit.

Antonio Nusa (21) ist bei RB Leipzig fest eingeplant. Für 50 Millionen Euro werden ihn die Sachsen nicht ziehen lassen. © Picture Point / Roger Petzsche

Bei Antonio Nusa (21) müssten sich die Roten Bullen eigentlich keine Gedanken machen. Der Norweger hat noch einen Vertrag bis 2029, gilt als feste Größe auf der linken Außenbahn der Rasenballer.

Auch wenn es mit dem Toreschießen zuletzt nicht ganz so gut klappte und Nusa hin und wieder nicht in der Startelf stand, setzt Trainer Ole Werner (38) auch in Zukunft klar auf den 21-Jährigen.

Das gilt wohl auch bei teils unverschämten Angeboten aus dem Ausland. Italienische Medien berichten beispielsweise, dass die AS Rom 50 Millionen Euro bieten könnte, um den Nationalspieler zu verpflichten. Interesse gab es ja auch schon in der Vergangenheit.

Nahezu ausgeschlossen aber, dass die Leipziger bei so einem Angebot schwach werden würden.

Nusa soll eine der Schlüsselfiguren der nächsten Jahre für RB werden. Sein Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Bei der kommenden Weltmeisterschaft hat er an der Seite von Erling Haaland (25) die Chance, sich ins Schaufenster zu stellen und seinen aktuellen Marktwert von 32 Millionen Euro noch weiter zu steigern.

Ja, die Sachsen müssen Einnahmen generieren. Das soll aber eher durch den Verkauf von Castello Lukeba (23) passieren.