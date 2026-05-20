Geht der Weg von David Raum bei RB Leipzig weiter?

Leipzig - 2022 wechselte David Raum (28) von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig . Seitdem hat sich der Linksverteidiger durch starke Leistungen hochgearbeitet, führt die Sachsen als Kapitän aufs Feld. Logisch, dass eine längere Zusammenarbeit da sinnvoll erscheint.

David Raum (28) hat sich in den letzten vier Jahren zu einer festen Größe bei RB Leipzig entwickelt. © Picture Point / Roger Petzsche

Doch noch möchte sich Raum bei der Zukunftsfrage Zeit lassen.

"Der Klub ist im Austausch mit meiner Agentur. Mein Fokus war aber das Erreichen der Champions League und ist nun die WM, auf die ich mich jetzt top vorbereite. Für mich hat es gerade Priorität, ein Super-Turnier zu spielen. Danach haben wir immer noch genug Zeit, uns zusammen an einen Tisch zu setzen", so der 28-Jährige gegenüber "Bild".

Das aktuelle Arbeitspapier des gebürtigen Nürnbergers läuft noch bis 2027. Bekanntlich geht man bei den Roten Bullen mit einem Spieler nicht gern in das letzte Vertragsjahr, ohne Klarheit über die weitere Zukunft zu haben.

Man möchte, dass Spieler wie Xaver Schlager (28), der die Rasenballer im Sommer verlässt, ablösefrei gehen können.

Raum hat allerdings genug Gründe, um zu bleiben, wie er selbst sagt: "Ich habe vor allem diese Saison hier in Leipzig sehr große Wertschätzung erhalten und bin jetzt Kapitän eines Champions-League-Klubs."