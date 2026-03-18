Bei RB Leipzig gesetzt: Plötzlicher Italien-Angriff auf Nusa?
Leipzig - Auch wenn es mit dem Tore schießen aktuell nicht klappt, hat sich Ausnahmetalent Antonio Nusa (20) trotz seines Alters schon zu einer festen Größe bei RB Leipzig gemausert. Logisch, dass da andere Klubs genau auf die Entwicklung schauen. Beim AC Mailand soll das Interesse inzwischen ganz konkret sein.
Die Italiener sind laut einem Bericht der "Gazzetta dello Sport" mit ihrem Angreifer-Star Rafael Leao (26) gar nicht mehr zufrieden.
Am vergangenen Sonntag beim 0:1 gegen Lazio Rom setzte er der aktuellen Kritik sogar noch die Krone auf, verweigerte Trainer Massimiliano Allegri (58) bei seiner Auswechslung den Handschlag und verließ das Feld trotz prekärer Situation extrem langsam.
Dinge, die die Italiener bekanntlich schlecht verzeihen. Leao soll bereits auf dem Transfermarkt angeboten werden. Die momentane Ausstiegsklausel von 170 Millionen Euro soll demnach sogar drastisch runterverhandelt werden können.
Zurück nach Leipzig: Nusa gilt beim Serie-A-Klub als mögliche Alternative in der Offensive.
Die Parallelen sind eindeutig: Der Norweger ist ein ebenso dribbelstarker Rechtsfuß wie der Portugiese. In 27 Pflichtspiel-Einsätzen kommt er in dieser Spielzeit allerdings auch nur auf drei Tore und drei Vorlagen.
RB Leipzig könnte im Sommer schon einen anderen Flügelspieler verlieren
Laut dem Bericht müsste AC mindestens 35 Millionen Euro auf den Tisch legen, um Nusa, der in Leipzig noch einen Vertrag bis 2029 hat, zu bekommen.
Vermutlich würden die Sachsen ihren Flügelspieler für dieses Geld aber nicht gehen lassen. Sein Gegenüber Yan Diomande (19) wird momentan gar für 100 Millionen Euro gehandelt.
Gegen Angebote aus der Premier League könnten sich die Rasenballer im Sommer wohl schwer wehren.
Gerade deshalb scheint es eher unwahrscheinlich, dass man dann auch noch Nusa gehen lassen würde, um sich auf den Flügeln dann wieder komplett neu aufstellen zu müssen.
Immerhin Johan Bakayoko (22) könnte die Diomande-Position ja einnehmen.
Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag