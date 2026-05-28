500 Fans bekommen Post von RB Leipzig - und das wird ihnen nicht gefallen

Leipzig - Seit mehreren Jahren kämpft RB Leipzig gegen leere Plätze in der Red Bull Arena. Maßnahmen, die in der Vergangenheit getroffen wurden, fruchteten auch. Perfekt ist trotzdem noch nicht alles, wie ein aktuelles Beispiel zeigt.

500 Fans von RB Leipzig müssen sich von ihren Dauerkarten verabschieden, weil sie die Mindestnutzung nicht eingehalten haben. © Picture Point / Roger Petzsche

Denn die Sachsen entziehen laut Angaben vom Donnerstag 500 Fans die Dauerkarten, was insgesamt 700 Tickets betreffen würde. Grund dafür ist die Nichteinhaltung der Regel, die Karten in zehn von 17 Bundesliga-Heimspielen zu nutzen.

Die entsprechenden Ticketinhaber werden demnach benachrichtigt. Da aktuell rund 4000 potenzielle Zuschauer auf der Dauerkartenwarteliste stehen, werden die Plätze für die kommende Saison trotzdem wieder schnell vergeben sein.

Trotz der harten Maßnahme zeigen die aktuellen Zahlen, dass das Mindestnutzung-Konzept funktioniert.

Die sogenannte No-Show-Rate lag laut den Rasenballern in der vergangenen Spielzeit bei acht Prozent. Das ist der beste Wert seit dem Bundesligaaufstieg 2016. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren lag die Quote noch bei 12 Prozent.

In der kommenden Saison versprechen sich die Roten Bullen noch weniger leere Plätze.