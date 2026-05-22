RB-Leipzig-Blog: Xaver Schlagers letzte Abschiedsgrüße

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RB-Leipzig-Blog: Xaver Schlagers letzte Abschiedsgrüße.

Von Michi Heymann, Nico Zeißler, Juliane Bonkowski, Annika Rank, Tamina Porada, Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Mit einer 1:4-Klatsche verabschiedete sich RB Leipzig am Samstag aus der diesjährigen Bundesliga-Saison. Sicherlich nicht das gewünschte Ergebnis, doch das große Ziel, der Einzug in die Champions League ist geschafft.

Nun muss der Kader für die kommende Spielzeit zusammengestellt werden.

In unserem RB-Leipzig-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, die Transfers, das Training und die Testspiele.

22. Mai, 15.45 Uhr: Xaver Schlager verabschiedet sich im Video von RB Leipzig

Nach vier Jahren bei RB Leipzig schlägt Xaver Schlager (28) einen neuen Weg ein. Der Österreicher verlässt die Sachsen in unbekannte Richtung.

Zum Abschied hat er sich in einem Video noch einmal von seinen Wegbegleitern und den Fans verabschiedet. "Ich möchte Danke sagen für vier wunderschöne Jahre. Danke an die Fans. Wir haben zusammen großartige Nächte erlebt, tolle Champions-League-Abende gefeiert und Titel gewonnen."

Immerhin Nicolas Seiwald (25) und Christoph Baumgartner (26) wird er in der Nationalmannschaft noch regelmäßig sehen. "Alle anderen wohl eher seltener", so der Mittelfeldmann.

Xaver Schlager (28) verlässt RB Leipzig nach vier Jahren.
Xaver Schlager (28) verlässt RB Leipzig nach vier Jahren.  © Picture Point / Roger Petzsche

19. Mai, 13.26 Uhr: Timo Schlieck verlängert bei RB Leipzig

RB Leipzig hat den Vertrag mit seinem verletzungsanfälligen Keeper Timo Schlieck bis 2029 verlängert. Der 20-Jährige ist aktuell noch an die SpVgg Greuther Fürth verliehen, mit der Schlieck in der Relegation gegen Essen um den Zweitliga-Verbleib kämpft.

In Fürth kam Schlieck verletzungsbedingt nur auf neun Einsätze, bei denen er 22 Gegentore kassierte und einmal eine weiße Weste hatte.

Timo Schlieck (20) kämpft mit Fürth um den Verbleib in der 2. Bundesliga.
Timo Schlieck (20) kämpft mit Fürth um den Verbleib in der 2. Bundesliga.  © IMAGO / Zink

18. Mai, 9.32 Uhr: Mirja Kropp wurde zur besten Torhüterin der U17-EM gewählt

Seit Sonntag ist die deutsche U17-Nationalmannschaft Europameister. Mit dabei war die 16-jährige RB Leipzig Torhüterin Mirja Kropp. Aufgrund ihrer Leistung wurde sie im Anschluss zur besten Torhüterin des Turniers ausgezeichnet.

Das RB-Leipzig-Nachwuchstalent Mirja Kropp (16) feierte nach dem U17-EM-Sieg einen großen Erfolg. Sie wurde zur besten Torhüterin des Turniers ausgezeichnet.
Das RB-Leipzig-Nachwuchstalent Mirja Kropp (16) feierte nach dem U17-EM-Sieg einen großen Erfolg. Sie wurde zur besten Torhüterin des Turniers ausgezeichnet.  © IMAGO / motivio

17. Mai, 11.34 Uhr: Schnelles Wiedersehen mit Marco Rose?

RB Leipzig ist nach einem Jahr internationaler Abstinenz zurück in der Champions League, wird in der kommenden Spielzeit wieder in der Königsklasse antreten. Dort könnte der Klub auch auf einen alten Bekannten treffen.

Der AFC Bournemouth, aktuell Sechster in der Premier League, kämpft noch um den Einzug in den höchsten europäischen Wettbewerb. Ab dem kommenden Sommer ist Ex-RB-Coach Marco Rose (49) Trainer der Engländer. Heißt: Schafft Bournemouth noch den Sprung auf Rang fünf, könnte es durchaus zum Aufeinandertreffen von RB und Rose in der nächsten Saison kommen.

Marco Rose (49) trainiert ab kommenden Sommer den AFC Bournemouth. Kann der Coach direkt in der Champions League loslegen?
Marco Rose (49) trainiert ab kommenden Sommer den AFC Bournemouth. Kann der Coach direkt in der Champions League loslegen?  © PICTURE POINT / R. Petzsche

11. Mai, 12.52 Uhr: RB verlängert vorzeitig mit Viola Odebrecht

RB Leipzig hat den Vertrag mit Viola Odebrecht (43), Leiterin Frauen- und Mädchenfußball, vorzeitig bis 2030 verlängert. Die 43-Jährige führte das Frauenteam von der 3. Liga bis in die höchste Spielklasse.

"Viola bringt die nötige Erfahrung, ein großes Netzwerk und eine klare Handschrift mit, die die Entwicklung bei RB Leipzig bereits in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt haben", erklärte Geschäftsführer Marcel Schäfer (41). Der Vertrag von Odebrecht wäre im Sommer 2027 ausgelaufen.

Die Weltmeisterin von 2003 ist seit sieben Jahren in leitender Position bei RB. "Inzwischen haben wir uns in der Bundesliga etabliert - aber was wir zu meinem Start im Jahr 2019 begonnen haben, ist damit noch nicht abgeschlossen", sagte sie.

Die RB Leipzig Frauen empfangen am Montagabend das Team von Bayer Leverkusen. Vor dem vorletzten Saisonspiel liegen sie in der Tabelle auf Platz 10.

Viola Odebrecht (43) will noch mehr erreichen. (Archivbild)
Viola Odebrecht (43) will noch mehr erreichen. (Archivbild)  © Jan Woitas/dpa

9. Mai, 20.25 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer gratuliert RB zur Rückkehr in die Champions League

Unter den 47.800 Gästen in der ausverkauften Red Bull Arena war am Samstag auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, 51).

"Seit 10 Jahren spielt RB Leipzig in der 1. Bundesliga und seit heute auch wieder in der Champions League ab der nächsten Saison", erklärte der sichtlich erfreute CDU-Politiker nach dem Abpfiff.

"Herzlichen Glückwunsch! Tolle Fußballerlebnisse, auch in den nächsten Jahren. Sachsen ist ein Fußballland! Es ist so großartig, dass wir das alles miteinander haben!"

9. Mai, 14.28 Uhr: RB Leipzigs Startaufstellung gegen St. Pauli

Letztes Heimspiel der Saison in der Red Bull Arena! RB Leipzig trifft am Samstagnachmittag auf den FC St. Pauli.

Inzwischen ist auch klar, welche Elf RB-Coach Ole Werner ins Rennen schickt. Erfreulich: Kapitän David Raum ist zurück!

Aufstellung: Vandevoordt - Orban, Gruda, Baumgartner, Baku, Ouedraogo, Raum, Lukeba, Schlager, Romulo, Diomande

David Raum ist zurück in der Startelf.
David Raum ist zurück in der Startelf.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

8. Mai, 12.54 Uhr: Neues Heimtrikot vorgestellt

RB Leipzig läuft beim Spiel gegen St. Pauli am morgigen Samstag im nagelneuen Heimtrikot auf.

Das PUMA-Trikot besteht wieder aus 100 Prozent recyceltem Polyester und ist in klassischem Weiß mit roten Nadelstreifen gehalten. Die Striche sollen dabei an die Leuchtstreifen am Außenrand der Red Bull Arena angelehnt sein, so der Klub am Freitag.

Am Samstag wird erstmals mit dem Heimtrikot der kommenden Saison aufgelaufen.
Am Samstag wird erstmals mit dem Heimtrikot der kommenden Saison aufgelaufen.  © RB Leipzig

7. Mai, 17.43 Uhr: Gute Personal-News vor Pauli-Spiel

Ole Werner konnte am Donnerstag gute Nachrichten verkünden.

Demnach befinden sich mit Ezechiel Banzuzi und Suleman Sani zwei zuletzt verletzte Spieler wieder im Training. Inwiefern ein Einsatz gegen St. Pauli am Samstag infrage kommt, klärt sich kurzfristig.

Ayodele Thomas (Sprunggelenksprobleme) und Leopold Zingerle (Handverletzung) fallen aus.

6. Mai, 14.48 Uhr: Marlene Müller und Luca Graf verlassen die RB-Frauen

Die RB-Frauen werden ohne Marlene Müller (25) und Luca Graf (27) in die neue Saison gehen.

Die Spielerinnen des Aufstiegskaders 2023 werden nach sechs (Müller) beziehungsweise vier Jahren (Graf) ihr Zelte in Leipzig abbrechen. Mittelfeldspieler in Müller wird ab der kommenden Spielzeit für Ligakonkurrent Bayer Leverkusen auflaufen.

Graf und Müller werden im Heimspiel gegen Leverkusen am 11. Mai verabschiedet - ebenso wie Giovanna Hoffmann, Rucy Grunenberg, Lina von Schrader, Victoria Krug und Kyra Spitzner.

Luca Graf (2.v.l.) und Marlene Müller (r.) verlassen die RB-Frauen. (Archivbild)
Luca Graf (2.v.l.) und Marlene Müller (r.) verlassen die RB-Frauen. (Archivbild)  © Picture Point/Roger Petzsche

6. Mai, 11.35 Uhr: RB-Teams spielen nach Amokfahrt mit Trauerflor

RB Leipzigs Männer- und Frauenmannschaften sowie die U19 werden nach der Amokfahrt in Leipzig bei ihren Spielen am Wochenende mit Trauerflor auflaufen.

"Zudem wird es vor Anpfiff jeweils eine Schweigeminute geben", teilte der Verein mit. "RB Leipzig setzt damit ein gemeinsames, stilles Zeichen der Anteilnahme und des Zusammenhalts in unserer Stadt."

RB Leipzigs Ex-Spieler Mohamed Simakan mit Trauerflor. Auch am Wochenende laufen RB-Teams mit diesem auf. (Archivbild)
RB Leipzigs Ex-Spieler Mohamed Simakan mit Trauerflor. Auch am Wochenende laufen RB-Teams mit diesem auf. (Archivbild)  © Bernd Thissen/dpa

28. April, 17.26 Uhr: Neue Autos für die RB-Spieler

RB Leipzigs Kicker haben am Dienstag brandneue Autos bekommen: 50 MINIs in den Farben rot, weiß und anthrazit, die in Leipzig gebaut wurden, sind vom Band gelaufen und wurden am Cottaweg übergeben.

Die Spieler fahren jetzt alle einen Countryman SE mit stolzen 313 PS. Für Staff, Geschäftsführung und Mitarbeiter steht die Countryman-E-Serie mit 204 PS zur Verfügung.

Auch die sonstige Ausstattung kann sich sehen lassen: Sportlenkrad, Sportsitze, ein modernes Soundsystem und vieles mehr werden den Rasenballern geboten.

Im Cottaweg reihen sich die MINIs aneinander.
Im Cottaweg reihen sich die MINIs aneinander.  © RB Leipzig
Nicht nur Peter Gulacsi (35, r.) und Max Finkgräfe (22) freuen sich über ihre neuen Autos.
Nicht nur Peter Gulacsi (35, r.) und Max Finkgräfe (22) freuen sich über ihre neuen Autos.  © RB Leipzig

28. April, 17.02 Uhr: Lukeba nach Verletzung wieder an Bord

RB Leipzig hat seinen Innenverteidiger Castello Lukeba wieder. Den 23-Jährige plagte zuletzt eine Adduktorenverletzung, weshalb er seit Anfang April nicht mehr zum Einsatz gekommen war.

Mittlerweile trainiert der Franzose wieder mit der Mannschaft, ist für das Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Leverkusen wieder eine Option.

Auch Nicolas Seiwald (24) ist nach überstandenem Infekt wieder dabei. Kapitän David Raum (28) hingegen trainiert vorerst noch individuell, nachdem er Probleme mit der Leiste hatte.

Castello Lukeba (23, r.) trainiert wieder mit der Mannschaft und könnte am Samstag zum Einsatz kommen. Bei David Raum (28) ist es noch nicht soweit.
Castello Lukeba (23, r.) trainiert wieder mit der Mannschaft und könnte am Samstag zum Einsatz kommen. Bei David Raum (28) ist es noch nicht soweit.  © Jan Woitas/dpa

25. April, 12.14 Uhr: Mintzlaff erläuft über 100.000 Euro für den guten Zweck

Ganz starke Leistung von Red-Bull-Aufsichtsrat-Chef Oliver Mintzlaff (50). Während des 3:1-Erfolgs der Leipziger über Union Berlin am Freitagabend lief der 50-Jährige auf einem Laufband abseits des Feldes insgesamt 21,41 Kilometer.

Warum er das gemacht hat? Für jeden gelaufenen Kilometer floss Geld in die Spendenkasse des "Wings for Life World Run", der global am 10. Mai stattfindet.

Neben den vier RBL-Geschäftsführern Tatjana Haenni, Johann Plenge, Florian Hopp und Marcel Schäfer haben unter anderem auch Jürgen Klopp, Florian Scholz und Mario Gomez gespendet. Durch die gelaufene Strecke kamen über 100.000 Euro zusammen.

Über 100.000 Euro hat Oliver Mintzlaff (50) am Freitagabend erlaufen.
Über 100.000 Euro hat Oliver Mintzlaff (50) am Freitagabend erlaufen.  © Picture Point / Roger Petzsche

24. April, 19.38 Uhr: Startaufstellung gegen Union Berlin - Nicolas Seiwald fehlt

Die Startaufstellung für das Freitabend-Match gegen Union Berlin steht.

Ole Werner muss wegen eines Infekts auf Nicolas Seiwald verzichten, für den Xaver Schlager reinrückt. Lukas Klostermann kehrt nach solider Leistung gegen Frankfurt wieder auf die Bank zurück, wird von Willi Orban ersetzt.

Aufstellung RB Leipzig: Vandevoordt - Finkgräfe, Bitshiabu, Orban, Baku - Schlager - Ouedraogo, Baumgartner - Nusa, Romulo, Diomande

Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche

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